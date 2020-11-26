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重慶女半年中兩次雙色球大獎　獨拿1590萬+合中996萬人民幣

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▲林女士秀出她多年來研究彩券的方法。（圖／取自中國福利彩官方微信）

▲林女士秀出她多年來研究彩券的方法。（圖／翻攝自中國福利彩官方微信）

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸重慶一名林姓女子於19日晚上獨中雙色球2020116期大獎，獎金高達人民幣1590萬元（約新台幣6901萬元），成為雙色球「12億大派獎」派獎期間，重慶首注一等獎得主。11月20日早上9點，在丈夫、中獎站點站主的陪同下，林女士前往重慶福彩辦理了兌獎手續。

根據《華龍網》報導，當期林女士一共購買了33注「6+16」複式，共花費1056元，從雙色球「12億大派獎」開始，林女士投注金額皆在1000元以上，相比平時增加了三倍。林女士透露，沒派獎時大概會花320元買10注「6+16」複式，會選擇「6+16」複式進行投注是因為中大獎一中就是一等獎，1注加二等獎15注，也因為藍球全包，在派獎期間，33注「6+16」複式，每期最低也能中出330元（每注中出1個藍球，獎金10元）。相當於每期實際投注金額為726元。

▲福利彩一等獎彩券。（圖／取自中國福利彩官方微信）

▲福利彩一等獎彩券。（圖／翻攝自中國福利彩官方微信）

更令人驚訝的是，這已經是林女士半年來第二次中雙色球大獎。據了解，在6月初時，林女士一樣靠著1注價值32元的「6+16」複式號碼，帶領19位彩民合買中了雙色球996萬大獎，人均分得39萬元，中獎站點為南川區上海城40270032號福彩站。

林女士更強調，對於自己的投注的方式是相當有自信的，在辦理兌獎同時，手邊還拿出一張寫滿投注號碼的「秘笈法寶」，並圈出2注中獎的號碼，分別是1590萬大獎的那注號碼與12萬的雙色球二等獎1注，還補充說，「等我下次來領獎，帶走的就是2000萬！」

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