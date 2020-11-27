印尼移工境外移入增！指揮中心：不排除限制其他訓練所入境

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布14例境外移入，其中有12例是同班機印尼移工，皆在檢疫期滿前確診，由於該班機先前已有1人確診，因此班機已13名移工染疫。由於最近移工確診頻傳，外界也關心指揮中心是否會做進一步限制？對此，指揮中心表示，會持續觀察和評估台灣醫療量能，如果狀況受影響，會考慮做緊縮把關，不排除增加限制訓練所。

醫療應變組副組長羅一鈞說，印尼入境13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境（與先前公布案607同班機），13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀，13皆人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。

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針對確診移工陸續增加，羅一鈞強調，會持續觀察確診數和台灣醫療量能，如果未來一直增加，也會考慮緊縮移工來台，做一部分的把關；而針對移工訓練所，他也表示，目前指揮中心已限制4家仲介來台，但因為核准的訓練所有100多家，所以還要進一步收集個案檢體，檢查基因序列，研判是否同時間感染，而新增的確診訓練所，也會提供給勞動部，決定是否做進一步限制。

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