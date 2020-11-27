駐美處12例確診「指揮中心已進行視訊會議」　相關人員二次採檢中

記者趙于婷／台北報導

駐美代表處再度傳出感染新冠肺炎案例，這次有高達12人確診，駐美代表蕭美琴接受隔離中。中央流行疫情指揮中心今也透露，已和美處進行視訊，了解相關問題和傳達防疫等衛教，目前美處也在進行二次採檢和其他擴大採檢措施。

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前外交部已經做了說明，指揮中心今天早上有跟美處進行視訊會議，美處蕭美琴大使率其他同仁一同參加，指揮中心部分則是周志浩署長、張上淳教授和防疫醫師一起參加。

羅一鈞說，在視訊會議中，防疫醫師說明衛教簡報，美處同仁也回報防疫措施，雙方也進行不少意見交換，但因為美國檢疫隔離政策和台灣不一樣，美國確診不送醫院隔離，輕症是自我隔離，因此在會議上也積極傳達防疫衛教。

羅一鈞強調，進一步針對美處防疫措施了解和評估，目前美處防疫做法已經是高規格做法，還是建議大家多注意自身症狀，目前也在進行二次採檢和其他擴大採檢，指揮中心也會積極掌握相關資訊。

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