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駐美處12例確診「指揮中心已進行視訊會議」　相關人員二次採檢中

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記者趙于婷／台北報導

駐美代表處再度傳出感染新冠肺炎案例，這次有高達12人確診，駐美代表蕭美琴接受隔離中。中央流行疫情指揮中心今也透露，已和美處進行視訊，了解相關問題和傳達防疫等衛教，目前美處也在進行二次採檢和其他擴大採檢措施。

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長及疾管署疫情中心郭宏偉副主任說明疫情。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

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醫療應變組副組長羅一鈞指出，目前外交部已經做了說明，指揮中心今天早上有跟美處進行視訊會議，美處蕭美琴大使率其他同仁一同參加，指揮中心部分則是周志浩署長、張上淳教授和防疫醫師一起參加。

羅一鈞說，在視訊會議中，防疫醫師說明衛教簡報，美處同仁也回報防疫措施，雙方也進行不少意見交換，但因為美國檢疫隔離政策和台灣不一樣，美國確診不送醫院隔離，輕症是自我隔離，因此在會議上也積極傳達防疫衛教。

羅一鈞強調，進一步針對美處防疫措施了解和評估，目前美處防疫做法已經是高規格做法，還是建議大家多注意自身症狀，目前也在進行二次採檢和其他擴大採檢，指揮中心也會積極掌握相關資訊。

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