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13移工同班機染疫「10人曾提陰性證明」　羅一鈞推測「期滿確診3原因」

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▲▼2020年11月12日入境，印尼籍COVID-19確診個案班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲2020年11月12日入境，印尼籍COVID-19確診個案班機座位圖。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布14例境外移入確診，其中12例是同班機來台的印尼移工（案627~案639），由於同班機上已有一名移工案607先前已確診，所以目前該班機共13名移工確診。指揮中心表示，其中10名移工有提供PCR陰性證明明、3名提供抗體陰性報告。至於為何還在期滿前確診，醫療應變組副組長羅一鈞也推測3原因。

羅一鈞說，印尼入境13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境（與先前公布案607同班機），13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀，13皆人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。

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確診移工在班機上座位是從第40~73排，在65、66排座的比較集中，而首例確診案607就在這範圍，當時匡列44人，有4名確診就在今日公布名單中，由於印尼移工來台前，會一起在訓練所受訓，有相關訓練所都有確診病例，會再進一步檢查確診個案的基因序列，釐清是否同一時間點、在訓練所一起感染。

由於13名移工中，有10位自主提供PCR陰性證明，3個提供抗體陰性報告，針對提供PCR陰性報告，卻仍在期滿前確診一事，羅一鈞也說明三原因。第一是可能在「採檢陰性後被感染」，第二是「無症狀感染一段時間（病毒量偏低）」，第三則是外界懷疑「陰性報告的真實性」，但這仍需要其他足夠證據。

另外，由於確診移工陸續增加，羅一鈞表示，會持續觀察確診數和台灣醫療量能，如果未來一直增加，也會考慮緊縮移工來台，做一部分的把關；而針對移工訓練所，他也表示，目前指揮中心已限制4家仲介來台，但因為核准的訓練所有100多家，所以還要進一步收集個案檢體，檢查基因序列，研判是否同時間感染，而新增的確診訓練所，也會提供給勞動部，決定是否做進一步限制。

指揮中心也透露，該班機共有240名乘客，由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此無須匡列接觸者，也不考慮回溯採檢。

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