新莊女騎士摔倒慘遭輾斃　2機車後照鏡卡到釀禍…肇逃廚師3罪移送

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區16日晚間10時許，發生一起3部機車車禍，其中一名越南籍女騎士疑向左偏移時，遭一名男騎士擦撞後視鏡後倒地，隨即被後方煞車不及的女機車騎士輾壓，送醫後不治；男騎士肇事後未停車，警方17日凌晨找到他，依肇事逃逸、過失致死及過失傷害罪送辦。

▲擔任廚師的余姓男子涉嫌肇事逃逸、過失致死及過失傷害罪送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，越南籍女子張氏心與越南籍丈夫來台工作2年，16日當天晚上下班後騎機車返家，在行經新莊區中正、新泰路口往三重方向時，疑因向左偏移行駛，左後方22歲余姓男子隨即閃避，雙方後照鏡恰好互相擦撞，張女重心不穩摔車。

▼事發現場血跡斑斑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

此時行駛在後方的25歲吳姓女騎士，完全閃避不及，直接輾壓張女後摔倒在地，警消獲報後將受傷的張女緊急送往輔大醫院急救，卻仍傷重不治；警方根據監視器以車追人，在17日凌晨2時許，將余男帶回警局訊問。

余男表示，平時在桃園擔任廚師工作，事發當時騎機車要到台北找朋友，行經路口閃避張女機車時，有感覺後照鏡碰到東西，往前騎之後，轉身有看到摔車意外，還詢問旁邊其他騎士「是我撞到嗎？」，有人回他「不是你吧！」，余男以為沒事立刻離開現場。

警方經檢視監視器影片，發現余女的確有向左偏移行駛，余男未保持安全車距擦撞到後照鏡，才會釀禍，警方訊後將余男依肇事逃逸、過失致死及過失傷害罪送辦，碾壓張女的吳姓女騎士則依過失致死罪移送。

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▼現場用水清除血跡 。（圖／記者陳以昇翻攝）