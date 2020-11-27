「單日增14例」7個月來新高！「同班機12名移工」檢疫期滿前確診

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增14例境外移入，是繼4/19敦睦艦隊單日22例之後，7個月以來，單日確診人數新高。今確診的14名案例，有13例是印尼移工（案626～639），年齡介於20多歲至40多歲，其中12人全部同班機來台，皆在期滿前確診。

羅一鈞說明，確診移工中除了案627於11月11日入境，其餘12人均於11月12日入境且和案607移工同一班機，所以是13名移工群聚染疫，在班機上座位是從第40~73排，在65、66排座的比較集中，首例確診案607就在這範圍，由於印尼移工來台前，會一起在訓練所受訓，有兩個相關訓練所都有確診病例，會再進一步檢查確診個案的基因序列，釐清是否同一時間點、在訓練所一起感染。

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▲2020年11月12日入境，印尼籍COVID-19確診個案班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲羅一鈞說明確診印尼籍移工的關聯。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作(前次自台灣出境日期為2019年9月)，11月20日返台探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

▲案640班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。