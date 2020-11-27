　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「單日增14例」7個月來新高！「同班機12名移工」檢疫期滿前確診

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中央流行疫情指揮中心醫療應變組羅一鈞副組長及疾管署疫情中心郭宏偉副主任說明疫情。（圖／疾管署提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今宣布新增14例境外移入，是繼4/19敦睦艦隊單日22例之後，7個月以來，單日確診人數新高。今確診的14名案例，有13例是印尼移工（案626～639），年齡介於20多歲至40多歲，其中12人全部同班機來台，皆在期滿前確診。

羅一鈞說明，確診移工中除了案627於11月11日入境，其餘12人均於11月12日入境且和案607移工同一班機，所以是13名移工群聚染疫，在班機上座位是從第40~73排，在65、66排座的比較集中，首例確診案607就在這範圍，由於印尼移工來台前，會一起在訓練所受訓，有兩個相關訓練所都有確診病例，會再進一步檢查確診個案的基因序列，釐清是否同一時間點、在訓練所一起感染。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2020年11月12日入境，印尼籍COVID-19確診個案班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲2020年11月12日入境，印尼籍COVID-19確診個案班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲▼1127中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲羅一鈞說明確診印尼籍移工的關聯。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作(前次自台灣出境日期為2019年9月)，11月20日返台探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

▲▼案640班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲案640班機座位圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

日前指揮中心也公布秋冬專案，列出「8大類場所」應佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新臺幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

ET快訊
喝養樂多要「戳洞」or「撕開」？　業者曝正確喝法
「單日增14例」7個月以來新高！　12人同班機確診
陳柏惟放話1打35！林為洲1秒「鎖喉」KO　藍委圍毆拖著打
網紅家家拍業配「鏡子反射男友巨鵰」　自白被酸：假到爆
LINE參戰黑五！　42組熱門貼圖「限時1折」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

駐美處9例確診「指揮中心已進行視訊會議」　相關人員二次採檢中

臺中國際花毯節十週年　新社賞花山城食宿樂遊

年末逛展趣！435藝文特區《合‧眾》主題展　邀國內外藝術家暢談人際連結

「單日增14例」7個月來新高！「同班機12名移工」檢疫期滿前確診

喝養樂多「戳洞」or「撕開」？業者曝玄機：這樣喝才正確

Line參戰黑五！42組熱門貼圖「限時1折」　到11月底1組只要6塊錢

LIVE／「爆增14例確診」創7個月新高　指揮中心最新說明

沒搭車也要防疫！12/1起「進入雙鐵車站等候or買票」都要戴口罩

告白「等1年」沒消息！訊息曝光　網一看怕爆：等一輩子也沒用

女友摔壞iPhone12 Pro零歉意！他心痛問1句...反遭放生「好惡毒」

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

消防員救人慘遇「醉喪屍」襲擊　茫男頭下腳上爬行...詭異飛撲！

泰國象誤觸地雷「炸斷一條腿」民間醫院設計義肢助牠成長♥

GAI.王斯然「死也要埋在一起！」　新生兒爆哭...他：什麼時候可以打？

想找「工業風飯店」出差女誤入廢墟 手機沒電爆哭...警救出問：哪裡像

陳柏惟嗆：當我不能1個打35個　籲江啟臣道歉「否則扛走豬」

駐美處9例確診「指揮中心已進行視訊會議」　相關人員二次採檢中

臺中國際花毯節十週年　新社賞花山城食宿樂遊

年末逛展趣！435藝文特區《合‧眾》主題展　邀國內外藝術家暢談人際連結

「單日增14例」7個月來新高！「同班機12名移工」檢疫期滿前確診

喝養樂多「戳洞」or「撕開」？業者曝玄機：這樣喝才正確

Line參戰黑五！42組熱門貼圖「限時1折」　到11月底1組只要6塊錢

LIVE／「爆增14例確診」創7個月新高　指揮中心最新說明

沒搭車也要防疫！12/1起「進入雙鐵車站等候or買票」都要戴口罩

告白「等1年」沒消息！訊息曝光　網一看怕爆：等一輩子也沒用

女友摔壞iPhone12 Pro零歉意！他心痛問1句...反遭放生「好惡毒」

「只看到殺意甚堅的媽媽」　單親媽勒斃孩…蕭彤雯：無法幫她說話

快訊／矽品董事長林文伯辭職　董事會推選蔡祺文接任

陳柏惟放話打人反被鎖喉　網友梗圖支援酸爆：打輸怪誰！

大霈金馬獎獻唱　組團《瘦瘦英雄》正式亮相出輯

雲林小村出美景...精裝農民曆6000本秒殺！　莿桐農會：準備二刷

12小時無人理、救護車晚到？馬拉度納律師要求徹查死因

台中國際動畫影展開幕　坎城、金馬153部作品今起輪番上映

健保費率首度沒共識！　衛福部採「這方案」可至少撐2年不調漲

臺東台灣好行期間限定　臺東縣府加碼送20萬購物幣

藏洋蔥！日本兩大傳奇先後離世…KENZO新作「虎頭、親筆字」惹鼻酸

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

生活熱門新聞

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

好市多「11萬天價椅」！尊爵到炸出鈔票味

新竹醫院主打「親子鑑定」！竹科人：真的需要

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

確診+14！指揮中心1400記者會說明

修門6顆螺絲收800　他怒：合理嗎

北台灣越晚越冷下探14℃　雨彈連噴7天

Line參戰黑五！42組熱門貼圖「限時1折」

北台有感冷一周！明起高溫跌7°C

台積電男「因鬼滅之刃被甩」　女友：不上進

仙草店家「一句話」瞬間制伏屁孩

正妹老師胸前渾圓形狀全露　網：想重修

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

立院血腥混戰！藍綠爆衝突陳柏惟動手打鄭天財

網美爽拍美照5分鐘　情侶入鏡3秒遭公審

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

楊丞琳唱一半「KID想到小鬼哭了」

不可能道歉！網美狂打35段限動喊委屈

活期存款3.4億！男子領錢遭銀行拒絕

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

男神抓女模手「隔褲磨蹭」前後動

公審情侶被灌爆　摩天輪網美身分曝光

爆乳妹公開酒店實況：有人消費只喝茶聞腳

公審情侶被洗版！網美委屈喊告　IG關了

獨家／張文綺爆熱戀ing！姐弟戀1年　小5歲「圈內男友」曝光

更多

最夯影音

更多
艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫
Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

Jasper唱歌...應采兒忍不住笑了　媽媽堅持他學好樂器：音樂家都是逼出來的

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

松鼠誤吃「發酵梨子」一臉超茫！　忍不住彎腰後仰...變喝醉大叔XD

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

余苑綺淚讀給兒女遺書「下輩子還要當家人」　不捨抗癌辛苦...李亞萍求：拿我的命換她的

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

阿根廷球王「上帝之手」馬拉度納　家中心臟病發作去世...享壽60歲

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面