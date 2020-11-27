淡水女大生「森77」暗夜遊蕩山區　暖警獻上國民甜點竟有奇效

▲女大生深夜走出宿舍在山區迷路，淡水暖警上前關心。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

淡水一名女大生日前深夜獨在一人在山區遊蕩，手中持著酒瓶坐在路燈下，警方巡邏時發現女大生，上前關懷時見她鬱鬱寡歡，言談之中女大生透露其實是跟室友發生爭執，一氣之下她從宿舍外出走了一個小時，直到迷路都不想回去；員警言談間得知她喜愛吃甜食，貼心買了一個布丁終於讓她嶄露笑顏，等到心情好轉後由員警安全送返宿舍。

23日深夜0時許，淡水分局興仁派出所警員李翊瑋巡邏途經淡水淡金路、興仁路口時，發現一名年輕女子獨自坐在路燈下、手持酒瓶，因該地地處偏遠，半夜又鮮少有人車經過，員警發覺有異詢問她發生何事，但女子卻推託只是外出散步而已，警方擔心發生意外，將她載回派出所稍作休息。

▼員警自掏腰包購買國民甜點「布丁」，讓女大生笑了。（圖／記者陳豐德翻攝）



言談之間，警方得知原來女子是名大一新生，因為跟室友發生衝突，所以才到外面散心，徒步走了1小時，儘管累到迷失方向仍不想回去。員警聽聞女大生喜愛吃甜食，靈機一動到便利商店買了布丁給她，吃到布丁的女大生頓時笑了，原本鬱悶的心情變得不再低落，終於願意讓員警送她返回宿舍。員警也細細叮嚀她，不管發生任何事情半夜別在馬路上遊蕩，避免發生危險。

淡水分局表示為民服務是警察工作非常重要的一環，民眾如有任何困難都會上前關心，而近期校園安全事件頻傳，警方除加強校園安全宣導外，也呼籲民眾外出時要注意自身安全，勿將自己陷入易發生危險的環境中。

▼員警將女大生送返宿舍。（圖／記者陳豐德翻攝）



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