案發現場／劫獄6囚飲彈排成「詭異梅花」　生前打給他：我死了家裡反而解脫

▲高雄大寮劫獄案，警方與持槍受刑人對峙。（圖／翻攝畫面）



記者陳豐德／綜合報導

獄政史頭一遭！高雄大寮監獄2015年爆發劫獄案，重刑犯鄭立德等6人持步槍挾持典獄長、戒護科長作為人質；同年12月，台東通緝犯林國正不滿遭線民陷害，持槍挾持3名大學生。巧的是，2名主嫌都透過手機撥打給報社內資深記者提出訴求，電話線上成了驚心動魄的案發現場，記者深怕只要說錯一個字，人質命就沒了。

2015年2月11日，竹聯幫幫主鄭立德因為殺人被判刑28年半，夥同另5名重刑犯密謀逃出大寮監獄。靠著在縫紉工場偷走的一把剪刀，他們一路挾持管理員、替代役男、戒護科長，甚至是典獄長，破壞槍械室後與警方對峙，經歷14個小時談判，他們在喝完送別的「金門38度高粱」後，全體飲彈身亡，屍體卻排成「詭異梅花狀」，讓目睹現場的人都毛骨悚然。

▼大寮劫獄案，最後6名受刑人飲彈自盡排成詭異梅花狀。（資料照）



同年12月21日，台東一名通緝犯林國正持雙槍闖入台東大學學生的租屋處內，挾持3名大學生，並稱遭到警方線民栽贓陷害，數度情緒失控，還說「此刻沒人傷亡已是最大誠意」，台東地檢署檢察長還破天荒親自致電林男做口述記錄，這才讓最後一名學生21小時後成功獲釋，林國正交出槍彈、高舉雙手投降。

沒想到這兩名挾持人質的主嫌為了申冤，在情緒高漲之際都打給同一名報社的資深記者。鄭立德電話一通劈頭就說「我是劫獄的主謀！」記者看著電視上的LIVE轉播，一開始還以為是惡作劇，但亡命之徒的江湖氣息卻是藏不住的，他操著流利台語直說內心不滿：「阿扁仔假放尿就可以保外就醫了！」記者聽了冷汗直冒，就怕惹惱鄭危害人質性命，小心地詢問是否要向家人轉達什麼話，主嫌卻回答「沒有！我死了，家裡面反而解脫了」……

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▼台東挾持3名東大生的通緝犯林國正最後棄械投降。（圖／翻攝自當事人臉書）



▼我在案發現場EP3，資深記者黃泊川聊大寮劫獄及台東大學生挾持案。（圖／突發中心攝）

