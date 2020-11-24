「幫我開門！」大樓頂傳娃娃音求救　警開門見睡衣女冷到發抖...

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區一處社區住宅頂樓，凌晨天未亮時，竟傳來小孩哭喊聲「開門、幫我開門！」，附近住戶聽到後心疼不已趕緊報警，警方到場查看卻沒發現小孩，僅看到一名清秀女子穿著睡衣，了解後得知她心情不好上頂樓，卻風大門被反鎖，但稚嫩娃娃音呼救聲，被誤以為小孩。

▲30歲劉女（右）清晨被反鎖在大樓頂，警方到場救她離開 。（圖／記者陳以昇翻攝）

24日凌晨5時許，天還未亮，有民眾發現淡水區濱海路一處社區大樓傳來小孩呼救聲「開門，幫我開門！」，當時清晨風大還飄著細雨，民眾聽到相當揪心，隨即報警，並貼文到臉書不公開社團「細說淡水」，網友難過地說「風好大而且好冷，孩子這樣好可憐⋯他哭叫很久⋯」

轄區水碓派出所警員吳世彬跟黃政耀獲報迅速趕到，衝上頂樓查看時，卻找不到任何小孩的蹤影，僅發現30歲劉姓女子穿著睡衣，在門旁冷到直打哆嗦，警員趕緊用手電筒幫照地面，讓她安全離開頂樓，隨後陪同她回到2樓住處，交由男友照顧。

據了解，當時劉女因為心情不好，獨自跑到大樓頂吹風，誰知風大卻將大門反鎖，當時氣溫低加上飄著細雨，她穿著睡衣根本冷到發抖，才會用微弱稚嫩的娃娃音呼救，看有無人聽到幫她開門，幸好附近住戶聽到報警，讓她得以脫身。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼事發的淡水區社區大樓外觀。（圖／記者陳以昇翻攝）