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案發現場／千島湖劫船24台人成焦屍…記者憶佯裝家屬與公安諜對諜

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▲▼千島湖事件24名台灣人被劫財燒死在船艙內，家屬到現場招魂悲痛欲絕。（圖／翻攝自百度百科）

▲千島湖事件24名台灣人被劫財燒死在海瑞號內，家屬到現場招魂悲痛欲絕。（圖／翻攝自百度百科）

記者陳豐德／綜合報導

1994年3月31日，24名台灣人到浙江省杭州市淳安縣的觀光名勝「千島湖」旅遊，卻遇上當地人登船搶劫，連同船員及導遊共32人燒死在船艙最下層，客死異鄉。家屬趕赴現場認屍，縣府卻不斷以「火災意外」來掩飾，完整遺體也不讓他們帶回，家屬心冷捧著骨灰回台沒多久，陸方卻突然宣布破案，並將三名兇嫌槍決，此事件也因此擴大為政治事件，強烈衝擊兩岸關係。

犯下冷血搶案的余愛軍、胡志瀚及吳黎宏等三名兇嫌，其實是當地經營摩托艇（水上摩托車）業者，當日他們盯上台灣遊客所搭乘的「海瑞號」，持獵槍、斧頭上船後，逼船上遊客交出錢財，並將台人及船員趕至船艙底部，將連結的鐵梯抽起後，再用鐵絲將底艙門鎖死，最後潑上汽油、丟炸藥點火讓船上32人全命喪火窟。

資深記者回憶，案發前有一名香港記者因為未申請採訪被公安抓到，被判刑10多年，轟動台灣新聞圈。當時各家記者透過管道佯裝成罹難者家屬，陪同趕往千島湖現場，拉夜車時台灣導遊突然將遊覽車停在路邊，好心問「身上有沒有帶名片、採訪證的？拿出來集中燒掉！」他才意識到此趟採訪任務兇險。

記者扮演成其中一位罹難者的妹夫，與妹妹共同前往認屍，32名被燒得難以辨認的屍體排成兩大排，木架下方墊著臨時調來的大冰塊，讓整間大禮堂得以充當遺體冰庫。公安人員看記者證件時，半笑著質疑「你們台灣人都喜歡娶大10歲的老婆啊？」讓他當下冷汗直冒，深怕事跡敗露；而準備將採訪內容回傳公司時，傳真機的奇怪故障，至於貼身的「地陪」又是另一場諜對諜的過程……

【完整故事就在Podcast「Today is My day」 - 我在案發現場，請點選連結收聽】

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▼大陸法醫解剖遺體。（圖／翻攝自百度百科）

▲▼千島湖事件24名台灣人被劫財燒死在船艙內，家屬到現場招魂悲痛欲絕。（圖／翻攝自百度百科）

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