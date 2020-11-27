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舍監感恩節發巧克力！　竟遭女大生「威脅+舉報」公開慶祝洋節　

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▲▼ 大學宿管欲趁感恩節派糖　學生威脅舉報惹爭議。（圖／翻攝自微博）

▲大學舍監阿姨欲趁感恩節發巧克力，卻反遭同學舉報。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

昨（26）日是感恩節，黑龍江哈爾濱工業大學一名王姓舍監人員為表示謝意，準備向學生派發巧克力，未料竟被一名學生威脅舉報，稱她公開搞「洋節」活動。事件曝光後引起熱議，網友一面倒認為該學生「好壞不分」。

▲▼ 大學宿管欲趁感恩節派糖　學生威脅舉報惹爭議。（圖／翻攝自微博）

▲不少學生表達謝意。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，王姓舍監阿姨26日在群組內稱，為感謝學生對宿舍管理工作的支援，決定藉著西方感恩節在大廳分發巧克力。

雖然不少學生向王女表達謝意，但成員「有趣的」反駁，稱作為宿舍管理員，宣傳西方節日「非常不妥」，更威脅如不停止活動，將向校方有關部門反映。

▲▼ 大學宿管欲趁感恩節派糖　學生威脅舉報惹爭議。（圖／翻攝自微博）

▲管理員阿姨被指公開過洋節。（圖／翻攝自微博）

王女隨後道歉，指自己有欠考慮，「實際就想表達感謝一下同學對公寓工作支持。以後會多多注意。」對此，該校黨委研究生工作部一名工作人員稱，校方原則上並不提倡過感恩節，但「學生說這件事肯定是沒有毛病的，而且要表示肯定的」。

哈爾濱工業大學今（27）日淩晨回應，經調查，該名舍監人員派發巧克力是出於好心，學生留言提醒阿姨也是出於善意；校方不提倡有宗教色彩的「洋節」進校園，堅決禁止宗教活動進校園。

消息傳出後，網友一面倒怒批該名學生，「人家一個善意的舉動，就威脅舉報，也太上綱上線了」、「這種舉報文化真的xxx」、「腦袋進水了，都什麽年代了」、「週末休息來源於聖經，厲害就別休息」、「這種恩將仇報的學生，思想品德直接給零分」、「這人肯定不過情人節」。

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