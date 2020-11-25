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吃得到大塊鳳梨！斗六夜市超人氣現煮水果茶攤北上進軍淡水老街

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▲▼雅淳水果茶北上進軍淡水老街。（圖／公關提供）

▲「雅淳水果茶」紅遍南部夜市，近期在淡水老街開分店，照樣吸引長長人龍排隊搶喝。

消費中心／綜合報導

最近淡水老街出現長長排隊人龍，引發過路民眾好奇，原來是紅遍南部各大夜市的知名茶攤品牌「雅淳水果茶」悄悄進軍北部，其招牌現煮鳳梨水果茶是許多雲林人熟悉的滋味，由於每日用真材實料的新鮮鳳梨現煮現熬超有誠意，以往在斗六各大夜市至少排隊半小時起跳，如今同樣的招牌香氣瀰漫淡水河畔，令許多過去不識「雅淳水果茶」的人，也忍不住加入排隊行列，一嚐酸甜爽口的好滋味。

▲▼雅淳水果茶北上進軍淡水老街。（圖／公關提供）

▲雅淳水果茶用料簡單實在，只賣銅板價。

▲▼雅淳水果茶北上進軍淡水老街。（圖／公關提供）

▲每日現煮現熬的好滋味吸引水果茶愛好者心甘情願排隊。

根據「雅淳水果茶」淡水老街店的許老闆表示，這杯外觀樸實的水果茶內容物可不簡單，雖然只賣銅板價，卻是用每一顆都精心挑選熟度恰到好處的金鑽或土鳳梨，以蔗糖熬煮2小時之後，再加入大量冰塊瞬間冷卻，杯底還會有一整片香甜的熬鳳梨片，不含茶葉、不含咖啡因，因此成為0~99歲都能輕鬆享用的酸甜鳳梨水果茶，尤其喝完之後，一定要記得吃杯底的那一片鳳梨，酸中帶甜又清爽，堪稱是整杯鳳梨水果茶的精華，吃完齒頰留存鳳梨香，令人回味無窮。

▲▼雅淳水果茶北上進軍淡水老街。（圖／公關提供）

▲雅淳水果茶選用台灣本土鳳梨。

許老闆自曝之前本業是在賣車，先前去斗六旅遊，看到夜市排隊的長長人龍，忍不住好奇加入排隊之列，一喝到雅淳水果茶瞬間驚為天人，立刻與斗六總店老闆聯繫，取得加盟許可後便毅然決然離職轉賣水果茶，並且選在風景優美、具有人文質感的的淡水老街開店，果然「酒香不怕巷子深」，味道及用料都很單純又解渴不膩的鳳梨水果茶好滋味，火速吸引一票死忠粉絲，不管是在地人還是到淡水小旅行的遊客都忍不住因為鳳梨香氣加入排隊行列，因此週週大排長龍，成為淡水老街新興人氣美味店家。

▼香氣瀰漫淡水河畔，讓許多到淡水小旅行的遊客，忍不住加入排隊行列。

▲斗六夜市超人氣現煮水果茶攤北上進軍淡水老街。(圖／公關提供）

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