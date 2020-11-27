「強逼人民吞萊豬」 國民黨砲轟：民進黨踐踏豬農做賊喊抓賊！　





▲因萊豬進口問題朝野爆發重大爭議，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對民進黨批評國民黨於立法院議場抗爭行為，國民黨27日表示，蔡英文總統事前不與社會及民眾溝通，蠻橫宣布開放萊豬進口，罔顧食安與民意，是踐踏台灣豬農的始作俑者卻「做賊喊抓賊」，民進黨強逼人民吞下萊豬，才最應該被譴責！

國民黨指出，蔡政府拒絕與社會溝通，不敢與在野黨辯論，然而萊豬叩關在即，為了捍衛人民健康、守住食安底線，在野黨因而不得已採取抗爭路線。難道如今人民連抗爭的權力都沒有嗎？蔡政府開放萊豬進口，民眾就一定要吃下去嗎？

國民黨強調，明年元旦開放萊豬進口後，國內豬農勢必受到嚴重衝擊，就連農委會都坦承開放萊豬將對台灣整體養豬產業造成重大影響。顯而易見，民進黨就是踐踏豬農的始作俑者！如今民進黨指責他人踐踏豬農，無疑是「做賊喊抓賊」！對危害人民健康、衝擊國內養豬產業的開放萊豬政策，國民黨一定會跟7成的民意站在一起，堅持拒絕萊豬進口，為捍衛人民食安抗爭到底！

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