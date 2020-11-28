林為洲臉書曝鎖喉目的　引客家童謠諷「打架不是打人就是被打」

▲國民黨立院黨團總召林為洲。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團總召27日在立法院議場內，使出「鎖喉功」擊退聲稱要「1打35」的基進黨立委陳柏惟，被不少網友拱為英雄，而他也在28日深夜透過臉書引述客家童謠表示「打架最笨，不是打到人就是被人打」，也強調當下只是想要救黨的同志而已。

陳柏惟當時在議場中，原本在主席台下方收拾豬內臟垃圾，卻因國民黨立委鄭天財撥開垃圾桶而動怒，將他過肩摔，雙方怒火一觸即發，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，隨後就被林為洲拉離衝突場面，場面相當火爆。

沒想到林為洲因鎖喉功一戰成名，在網路上受到廣大的討論。前民進黨大老沈富雄也在政論節目《少康戰情室》大讚林為洲，不失做黨團總召的氣魄，因為陳柏惟之前曾嗆國民黨沒資格談人權，像這種不負責任的放話，一定要有人修理。

對此，林為洲28日深夜透過臉書，引述客家童謠《鮮鮮河水》中的歌詞「細人不好相打，相打第一憨，不係打到人，就係分人打」，意旨「小孩子不要打架，大人也不要打架，打架最笨，不是打到人就是被人打」；他強調，「我只是要救同志，把3Q（陳柏惟）拉開而已」。而針對萊克多安肉品開放議題，林為洲預告，下周國民黨將會提出反萊豬、護食安的新論述。

同黨台北市議員徐巧芯看到貼文後留言，「委員加油！今天戰力滿點！」，還有不少網友留言表示，「打得太好了，心情大好」、「手法乾淨利落」、「太療癒了」、「你是英雄」、「戰鬥力滿分繼續努力加油」。

▲林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）

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