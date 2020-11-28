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王美惠一女當關「滿臉內臟渣」護衛蘇貞昌　劉寶傑驚：是我都吐了

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▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠整臉遭波及。（圖／記者林敬旻攝）

▲王美惠即使滿臉噴滿內臟殘渣，依舊霸氣鎮守發言台護衛蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

立法院27日發生有史以來「最血腥」衝突，國民黨立委在議場內潑灑內臟，甚至意圖將豬內臟丟向蘇貞昌，但是全場只見嘉義市立委王美惠「一女當關」擋在發言台前，無人可越雷池一步，即使滿臉被噴滿豬內臟殘渣，也要力保蘇揆在總質詢發言。新聞節目《關鍵時刻》主持人劉寶傑也對王美惠的氣魄甘拜下風表示，「要是我都吐出來了！」

▲▼劉寶傑表示，如果是他被潑內臟「早就吐了」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑表示，如果是他被潑內臟「早就吐了」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑開場引言表示，過去是「三國戰將勇首推趙子龍，長坂坡前逞英雄」；但現在是「藍綠戰將勇首推王美惠」大腸豬心噴滿臉也沒在怕。劉寶傑直言，「要是我都吐出來了！」

▲▼劉寶傑表示，如果是他被潑內臟「早就吐了」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

▲劉寶傑嘲諷民進黨男立委，「十四萬人齊解甲，竟無一人是男兒」。（圖／翻攝自關鍵時刻YouTube）

劉寶傑話鋒一轉提到民進黨男立委，「十四萬人齊解甲，竟無一人是男兒」一個豬心要丟的時候，每個人都嚇到說「不要丟」，相對王美惠即使滿臉豆花「攏沒在驚！」就可以看出她的氣魄有多好！

▲行政院長蘇貞昌上台報告，國民黨立委潑豬內臟抗議，王美惠抓起豬腸往回丟。（圖／記者林敬旻攝）

▲王美惠一把抓起豬腸反擊國民黨立委。（圖／記者林敬旻攝）

來賓財經專家黃世聰表示，「嘉義人就是這個樣子！恁祖嬤在這裡，好膽你來！」就是要站在前面才是真正的護主，而且她是最有種的「你丟我，我也丟你」拿起一大串的豬腸子就丟過去了。

另一位來賓「美麗島電子報」董事長吳子嘉直言，王美惠下一屆一定連任成功，民進黨的傳統就是王美惠這種「衝組」草根出身的，她是真正民進黨的典範，「如果沒有美惠姐，蘇貞昌就中了耶！」反觀年輕的民進黨立委早就已經國民黨化了，每天吃香喝辣的，真正要去打仗的時候，都沒有戰力了，無一是好男兒，全都比不上一個王美惠。

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