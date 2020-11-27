林為洲鎖喉功壓制　沈富雄讚：有魄力「就是要有人修理陳柏惟」

記者蔡文鈴／台北報導

基進黨立委陳柏惟日前在臉書直播嗆聲國民黨，若不讓27日的施政報告好好完成，就要把2隻模型豬搬走，還放話要「1打35」，結果卻被國民黨立委林為洲「鎖喉」壓制。對此，前綠委沈富雄在政論節目中大讚有氣魄，一定要修理這種講話不負責任的人。

沈富雄27日晚間在《少康戰情室》大讚林為洲，不失做黨團總召的氣魄，因為陳柏惟之前曾嗆國民黨沒資格談人權，像這種不負責任的放話，一定要有人修理。

而對於國民黨波豬內臟抗議挨批「血腥」，沈富雄認為，又沒殺豬也沒有血流成河，「何來血腥？只能說噁心」。沈富雄也說，國民黨立院只有35人，這個美豬事件能把民進黨打成這樣算是可圈可點，而且民進黨的民調也掉下去了，這不容易。

陳柏惟日前在立院議場主席台上放一張「Chill、鬥完了，該上班了吧」牌子，卻2度遭國民黨立委吳怡玎拿走，讓他相當不滿，當晚開直播中開嗆國民黨撂狠話，如果沒有做到，27日絕對扛走國民黨那兩隻豬，「以為我一個沒辦法打35個人？」

不料，民進黨立委為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，圍起人牆護駕，國民黨立委卻突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

而陳柏惟原本在一旁收拾豬內臟垃圾，卻因鄭天財撥開垃圾桶而動怒，將他過肩摔，雙方怒火一觸即發，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，隨後就被林為洲拉離衝突場面，場面相當火爆。

▲國民黨立委林為洲鎖喉功壓制基進黨立委陳柏惟。（圖／記者李毓康攝）

