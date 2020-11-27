丈母娘婚禮送「AK47步槍」　新郎尬笑接槍…下重馬威全場笑翻！

▲女子結婚娘家送AK47步槍。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

不少家庭在嫁女兒時，都會希望女婿會好好疼惜自己的孩子，並且廝守一生地走下去，但在巴基斯坦日前一戶人家嫁女兒，卻用了一個相當「明示」的方式給女婿下馬威。因為這位丈母娘竟然在婚禮當天，送了女婿一支AK47步槍，搞得眾人哄堂大笑，男方也尬笑的接下這項「大禮」。

綜合外媒報導，近期在網路上一段婚禮影片引發關注，據悉是在巴基斯坦一戶人家的婚禮上拍攝。影片中的婚禮相當溫馨，直到丈母娘將準備給女婿的禮物拿出來時，全場突然大笑，因為這項禮物相當貴重是一支貨真價實的AK47步槍，只見新郎臉色有些尷尬的接下，新娘則在一旁尷尬的笑。

據悉，在中東地區本就有習俗在結婚時贈送手槍，但步槍卻不常見，過去巴基斯坦總理伊姆蘭（Imran Khan）就曾贈送槍枝給沙特親王，這樣的禮物在該地區非但沒有攻擊之意，反而是象徵祝賀的意思。

但不少網友在看到影片之後，直呼「這種丈母娘的下馬威真的一針見血」、「這份大禮真的太貴重」、「一副就是『虧待我女兒你就知道了』的意思」、「中東地區果然玩得不一樣」。