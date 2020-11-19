每周回娘家1次！婆婆臭臉「幹嘛老回去」　秒雙標等女兒...她看傻

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友結婚2年，與丈夫、小孩同住婆家；無奈的是，婆婆超雙標，只要她回娘家，就會擺出不高興的嘴臉，有時甚至出言嘲諷，但自己女兒三天兩頭回來，又會開心地準備豐盛菜餚，讓她心裡很不是滋味。

女網友在論壇「mobile01」大吐苦水，結婚2年的她，現在有個8個月大的孩子，婚前她曾和老公討論過，表示想在外面租房，一方面是擔心跟婆婆住，會發生很多不必要的爭執，另一方面則是希望跟老公有自己的私人空間，「但老公是家裡獨子，說爸媽需要人照顧之類的各種理由，反正...最後我也妥協了，答應跟婆婆一起住。」

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結婚後，她大概每周回娘家1次，可是每當她回去前，婆婆都會不高興，「有時對著我擺臭臉，有時直接說都已經嫁人了，幹嘛還老是回娘家。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

一席話讓她傻眼，「嫁人了我也是有父母的啊，一周回去陪我父母一次，難道真的錯了嗎？」諷刺的是，已經嫁人的小姑三天兩頭回家一趟，可是她從未聽過婆婆提醒她，嫁人了不該頻繁地回娘家，反而會特別準備豐盛飯菜，給寶貝女兒補身體。

最後，原po不禁感嘆，「這就是自己家女兒和別人家女兒的差別嗎？」對此，網友們紛紛回應，「辛苦了！這也算永遠無解的問題，我覺得能夠真正解決問題的只有妳的老公，如果他都躲避問題，讓妳默默承擔，那這就是人生...妳的人生」、「這樣的話還是搬出去住吧」、「這時候就要看老公有沒有肩膀了」、「老公是關鍵+1」、「老公是婆媳間的橋樑，婆媳處不好就是橋沒蓋好」。

另外，還有人夫表示，老婆平均一個禮拜回娘家兩次，「我也會一個人回老婆娘家，幫忙遛狗，載舅子的小朋友上安親班，結論...婆媳問題要解，老公是關鍵阿。」

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