15年老友婚宴「包0元禮金」　神扯1招換喜餅！網看傻：臉皮夠厚

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／周亭瑋報導

婚宴禮金除了考量口袋荷包，也很看交情深淺，一名女網友日前邀請15年老友參加婚禮，結果對方完全沒包禮金，甚至還拿未能出席的朋友包的紅包，換取一盒喜餅，厚臉皮行徑讓眾人看傻眼，紛紛勸絕交。

女網友在爆廢1公社提到，「這位是認識15年的老朋友，我邀請她來參加我的婚禮，但連一毛禮金都沒包，還拿著不能來的朋友的紅包，換取一盒喜餅，最後居然問我說，不會為了沒包禮金而跟我絕交吧？」

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她表示，自己不是一個會太在意禮金數字的人，「但我無法相信15年的交情卻是這種處理方式，後來還很理直氣壯地說，我是她這輩子第二次參加婚禮的人，所以這樣沒包是應該的嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

從對話截圖中可見，對方先是表明，以後不會辦婚禮，後來竟白目透露，是拿了其他人的禮金進去白吃白喝，甚至反過來吐槽，「你媽查很細欸，嚇死我了。」

此舉引來眾多網友撻伐，大家不禁直呼，「這臉皮比水泥牆還厚」、「神經病，還好意思講白吃白喝，這句很惹人怒」、「就當他是替包禮的人來喝喜酒，看清一個人也算收獲」、「你的朋友居然是婚禮蟑螂」、「連這種錢都不會出的朋友，不會再有深交的機會」、「直接封鎖+絕交啊，完全不需要考慮」、「妳應該回她：就算妳不辦婚禮，但總會辦喪禮吧」。

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▼對方還大言不慚地說，拿別人的紅包進去白吃白喝。（圖／翻攝自爆廢1公社）