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伴娘遭「超高速砸臉」竟全程呆愣笑！　網讚高EQ：是我的話會氣死

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▲▼喬伊（Melanie Joy）在婚禮上被閨密砸蛋糕卻沒生氣，引發網友一片讚聲。（圖／翻攝自TikTok／melaniejoy23）

▲一名伴娘在婚禮上被閨密砸蛋糕卻完全沒生氣，引發網友一片讚聲。（圖／翻攝自TikTok／melaniejoy23）

記者張寧倢／綜合報導

國外一位女子喬伊（Melanie Joy）日前擔任閨密的伴娘卻慘遭惡作劇，當新娘作勢餵新郎吃蛋糕時，突然轉身將蛋糕「用超快速度」砸到喬伊臉上，精緻妝容瞬間毀滅，成為婚禮的另類焦點。其他賓客有人震驚，也有人哄堂大笑。事後喬伊將影片分享到TikTok，吸引超過120萬次點閱，網友紛紛稱讚伴娘的EQ也太高！

根據《每日星報》報導，國外社群網站上一則影片日前意外爆紅，影片中首先出現一對新人在婚禮上要互相餵給對方蛋糕，沒想到就在兩人快吃到蛋糕之際，新娘突然轉身，以飛快的速度、非常大力地將蛋糕砸向一旁的伴娘喬伊，使得她嚇得發出尖叫，嘴巴更是呆愣得合不攏，所幸新娘很快地給了喬伊一個擁抱，並試圖幫忙清理，但伴娘的完美妝容已經被摧毀了。

據報導，喬伊當天深穿藏青色小禮服，擔任好閨密的伴娘，卻沒想到會遭此惡作劇，事後她把現場影片放上網，更意外的事情就發生了，2支影片意外爆紅，合計超過122萬次觀看數。多數網友認為，喬伊很好地應對了這場惡作劇，如果這件事發生在網友們身上，他們會「非常生氣」。還有人說，「大家知道伴娘的妝有多貴嗎？我絕對會哭。」

然而，收到網友留言後的喬伊又拍了一部影片說明情況，當天喬伊的哥哥在婚禮的前5分鐘就把紅酒灑在她的禮服上，而且情況其實沒像影片中看起來那麼慘，她欣然接受這「有趣的」惡作劇，而且婚宴上的賓客都笑了，並且稱讚新娘「她是我見過最真誠的人，我不會因為她砸蛋糕在我臉上就結束這段友誼，我很驚訝此事收到了這麼多負評。」

@melaniejoy23

Ask and you shall receive! If you guys want I’ll share photos ##wedding ##cake ##smash ##love ##husband ##wife ##maidofhonor ##MOH

original sound - Melanie

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