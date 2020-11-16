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姊妹淘赴網友約遭大屠殺　她「泡閨蜜血屍旁4hrs裝死」等救…送醫崩潰！

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▲▼網友派對竟出現大規模屠殺。（圖／翻攝自ren.tv）

▲網友派對竟出現大規模屠殺。（圖／翻攝自ren.tv）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯葉卡捷琳堡日前發生一起恐怖的派對槍擊。一群透過網路上認識的男女，相約到槍手德米特里（Dmitry Zakharov）家中玩樂，卻沒想到他突然發狂似的拿槍在屋內掃射，當場造成3名好友中槍身亡，而其中兩名倖存的女子則窩在閨蜜屍體旁「裝死」求救，最後幸運被救出。

綜合外媒報導，34歲的德米特里是一個沉迷網路的宅男，在網路交友中認識了16歲的瑪麗亞（Maria Kosintseva）、17歲的維多利亞（Viktoria Paustovskay）、18歲的寶林娜（Polina Bardina）、36歲的奧列格（Oleg Bregnev）、32歲的安東（Anton Anisimov）等人。案發當天一行人相約到德米特里家開趴，卻未料他突然拿出預藏的手槍，開始在屋內瘋狂的掃射。

其中寶林娜、奧列格、安東當場被射殺頭部身亡，瑪麗亞與維多利亞害怕之下，靈機一動倒臥在寶林娜的屍體旁邊，強忍著哀痛偷偷使用手機在社群網站VK上發出求救訊息，「我感覺我快要死了，我躺在這邊感覺要失去意識，請快點幫我報警，屋內的人很危險」。

直到4個小時後，警方終於破門而入，德米特里卻早已吞槍自盡。救援人員找到倒臥血泊中的瑪麗亞與維多利亞，緊急將兩人送醫。目前俄羅斯調查委員會已經宣布積極調查這起大規模殺人事件，而同樣受到槍傷的維多利亞則是已經接受手術，進行療養中。

"I'm fainting. It's painful, terrible pain when I move... I fear he will enter and see me alive... He will shoot me. Please, break down the door."

The Sun 發佈於 2020年11月8日 星期日
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