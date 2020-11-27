蘇貞昌完成施政報告！陳其邁臉書「關關過」...力挺繼續衝繼續拚



▲行政院長蘇貞昌與高雄市長陳其邁。（圖／翻攝自Facebook／陳其邁）

記者洪靖宜／高雄報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的人數優勢擁護下，蘇貞昌終於在混亂中順利上台進行施政報告。事後，高雄市長陳其邁也於臉書談到當時在行政院工作點滴，表示推動改革不容易，並為蘇貞昌加油打氣。

行政院長蘇貞昌第13度赴立法院進行施政報告並備質詢，民進黨團提案變更議程，直接讓蘇貞昌報告。立法院長游錫堃於上午10時進入議場主持議事，靠著民進黨多數優勢，蘇貞昌終於上台進行施政報告，隨後高雄市長陳其邁也於臉書發表「守住台灣、走向世界」為標的文章。

陳提及，今日蘇貞昌院長與行政團隊在立院黨團協助下，終於能進行施政報告。回想這段日子，從非洲豬瘟到新冠肺炎，從美中貿易戰到全球產業鏈重組，台灣面對近二十年來最艱困的挑戰。幸好在蔡英文總統、蘇貞昌院長與行政團隊通力合作下，不但關關難過關關過，更創下今年第三季經濟成長率3.3％的好成績，彭博社也認可台灣是全球經濟創新潛力第五名。

他回憶起當時在行政院服務的狀況，像是疫情初期，過年無休，經常到半夜一兩點都還在討論應對措施，戰戰兢兢，就是要守住台灣，防疫的成績讓全球的肯定。而當副院長期間，也協助蘇貞昌院長整合「高科技研發中心-大A+計畫」與「台灣顯示科技與應用行動計畫」，加速5G、AI、先進半導體等領域的尖端技術研發，吸引國際級大廠來台研發落地，台灣也成為世界四大新創國。

陳其邁說：「昨天，我回行政院爭取在高雄設立5G AIoT新創園區，蘇貞昌院長二話不說，大力允諾全力支持，我們也將於十一月三十日於亞洲新灣區成立5G AIoT 國際大聯盟，為高雄下一個世代的經濟發展，奠定最堅實的基礎。其他還包括前鎮漁港改建的60億經費、高鐵延伸屏東、國道七號、高屏東西向第二條快速公路、橋頭科學園區、捷運路網等。蘇院長及行政院的支持，將會讓高雄加速脫胎換骨，全面提升城市競爭力。」

陳文末表示：「的確，推動改革，真的不容易。昨天到行政院開會，晚上要離開時，看到二樓院長室還是燈火通明，蘇院長聽我在報告時還是專注每一個細節。蘇貞昌院長捲起袖子，撩下去做，也非常辛苦，付出極大心力，在崗位上全力為國人服務，不僅守住台灣，也走向世界。蘇院長繼續衝、繼續拚，加油！」

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