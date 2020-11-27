豬內臟+生肉汁液血染地毯　林俊憲：我想國民黨不會付清洗費

▲國民黨立委潑豬內臟抗議蘇貞昌報告，造成議會紅地毯滿是生肉及生肉汁液。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌27日13度赴立法院進行施政報告並備質詢，然而國民黨團不滿民進黨團變更議程，在蘇貞昌上台後，拿出豬內臟、豬皮撒議場，場面相當混亂。對此，民進黨立委林俊憲批評，議場內的地毯恐怕全都要拆下來清洗，這筆花費國民黨要出嗎？「我想是不會」。

立法院會議27日9時開始，國民黨團在議場高喊「依照議程，國世論壇」。到了10時，立法院長游錫堃進入議場主持議事，蘇貞昌靠著民進黨多數優勢護航，終於上台進行施政報告。

不過，國民黨相當不滿，拿出血腥豬內臟丟、撒，造成議場紅地毯、發言台沾滿生肉的汁液，再加上四散的豬心、豬肝跟豬腸子等，場面相當髒亂。

林俊憲批評，現場惡臭不堪，議場內的地毯恐怕全都要拆下來清洗，這筆花費國民黨要出嗎？「我想是不會」，國民黨上次的破壞花費41萬，經立法院多次追討仍不願意付錢，看來這次又要全民為他們的鬧劇買單。

民進黨立委邱議瑩則斥責，國民黨為什麼要這樣浪費食物？這些都是台灣豬啊！辛苦議事人員，還要幫忙處理議場亂丟的台灣豬內臟。

▼邱議瑩及立院人員幫忙清理國民黨亂撒的豬內臟。（圖／翻攝自Facebook／登真-邱議瑩，下同）