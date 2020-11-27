柯建銘：國民黨在江啟臣領導下　演化成幫派、義和團化的合體

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌27日第13度赴立法院進行施政報告，國民黨立委以丟擲豬皮與內臟再度杯葛議事，蘇貞昌在民進黨立委的擁護下，順利上台施政報告。對此，民進黨團總召柯建銘表示，這是史上最荒謬的一刻，「在野黨竟然一代不如一代」，國民黨在黨主席江啟臣的領導下，已經演化成幫派化、義和團化的合體。

蘇貞昌27日上午第13度赴立法院進行施政報告，在民進黨立委的擁護下，蘇貞昌約於上午10時19分上台施政報告，國民黨團則拿出豬內臟、豬皮撒向發言台，企圖杯葛蘇貞昌進行報告，蘇貞昌最終在多位民進黨立委的包圍下，於10時23分完成近5分鐘的施政報告。

▲國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）



對此，民進黨團27日午間召開「譴責KMT-杯葛施政報告、破壞質詢制度」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，歷經與國民黨團的多次溝通與協商，「民進黨掏心掏肺等他們，沒想到他們真的掏心掏地破壞總質詢、施政報告」，相信國人都難以想像。

柯建銘表示，民進黨團要以最嚴肅的心情，嚴厲譴責國民黨杯葛施政報告、破壞總質詢，這是史上最荒謬的一刻，國民黨已經在國人面前展現出來，也是一個非常嚴肅的國家危機，「在野黨竟然一代不如一代」，國民黨完全沒有思考國家與國會如何運作，此時此刻在江啟臣領導下，演化成幫派化、義和團化的合體。

▲民進黨團召開「譴責KMT-杯葛施政報告、破壞質詢制度」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



柯建銘認為，這樣的在野黨會造成的國家運作上，沒有一個好的監督力量，這是國家的最大危機，「今天早上我的心情非常嚴肅，最不想看到的事情竟然發生了」。

柯建銘批評，已經成為一個沒有大腦的政黨，只懂得幫派化、義和團化，卻不去研究在國家的重大政策上，如何問倒行政院長與閣員，「只在研究如何破壞議場，卻逃避施政總質詢、不敢問」，國民黨根本是在自宮、拋棄總質詢。

柯建銘說，「我們一再忍讓國民黨，但是要適可而止」，絕對不要挑戰民進黨的底線，今天國民黨連豬內臟都拿得出來，就是一個極度想像如何秀下限的政黨，民進黨團從開議到現在只有一個感覺，就是國民黨要淪為永遠的在野黨，他敬告國民黨回頭是岸，不要再義和團化、幫派化，因為這是國家的危機。

▼民進黨團幹事長鄭運鵬 。（圖／記者屠惠剛攝）



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