陳柏惟放話打人反被鎖喉　網友梗圖支援酸爆：打輸怪誰！

▲林為洲由後方勒住陳柏惟脖子。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌27日13度赴立法院進行施政報告並備質詢，國民黨立院黨團準備「豬內臟、豬皮」大亂議場，而放話要「1打35」的基進黨立委陳柏惟突襲打國民黨立委鄭天財，結果立刻遭立委林為洲鎖喉反制，批踢踢也掀起討論，製作相關梗圖酸爆陳柏惟。

陳柏惟日前在立院議場主席台上放一張「Chill、鬥完了，該上班了吧」牌子，卻2度遭國民黨立委吳怡玎拿走，讓他相當不滿，當晚開直播中開嗆國民黨撂狠話，如果沒有做到，27日絕對扛走國民黨那兩隻豬，「以為我一個沒辦法打35個人？」

不料，民進黨立委為讓蘇貞昌順利上台進行施政報告，圍起人牆護駕，國民黨立委卻突然拿出一桶桶的豬內臟、豬皮上前潑灑，現場一陣混亂。

綠營立委吳秉叡、黃國書、蔡適應立刻上前助陣，圍起一道人牆保護主席台，鄭天財則動手推擠，雙方衝突正式爆發。

而陳柏惟卻突然動手打鄭天財，將他過肩摔，吳秉叡、黃國書、蔡適應等一群人立刻衝向前助陣，林為洲立刻向前使出「鎖喉功」把陳柏惟架住，國民黨立委逮住機會趁機圍毆，隨後就被林為洲拉離衝突場面，場面相當火爆。

陳柏惟遭鎖喉的畫面也在批踢踢掀起討論，網友留言表示，「有台灣價值就無敵」、「能騙票啊！台灣價值充滿」、「現實是35個打一個啊！」、「當民進黨的狗」、「人生三大錯覺，我能打35個」、「自己都放話要打35個，對方當然直接圍毆，打輸怪誰」。

還有網友製作哽圖放上陳柏惟叫囂的畫面「我能打35個」，但實際上卻是在立法院遭「鎖喉」圍毆的模樣，讓許多網友笑翻。