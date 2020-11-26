游淑慧貼「羅馬拜會」照打臉高嘉瑜轟：勿成女神棍！

▲游淑慧貼出拜會照。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員游淑慧爆料，立委高嘉瑜在2011年時任議員時，隨郝市府團隊赴義大利考察，不僅脫隊還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾，隨後高辦出示兩張照片，解釋高嘉瑜全程參與公務。對此，游淑慧26日發照片打臉，質問「說好的全程參與人去哪？」並狠酸「勿成女神棍」。

游淑慧近日頻頻槓上高嘉瑜，25日稱高嘉瑜的「省錢說」言過其實，讓人看不下去。她爆料，她過去還在北市府服務時，郝市府團隊2011年曾赴義大利考察，當時還是議員的高嘉瑜也一同隨行，不僅脫隊，還瘋狂掃貨，買得「大包小包」，讓公務人員很困擾。

而高嘉瑜辦公室26日中午發表聲明，2011年與郝市府赴歐洲考察時，皆全程參與公務行程，也與市府同仁認真聽取簡報與討論，並附2張照片說明。

▼高嘉瑜辦公室聲明。（圖／翻攝自游淑慧臉書）

對此，游淑慧26日在臉書po出，當年郝市府拜會羅馬省長的照片，但裡面並沒有高嘉瑜，游淑慧也在相片上面P圖，「說好的全程參與，人去哪？」並寫下，不求成女神，勿成女神棍；真誠面世人，可愛必倍加。

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