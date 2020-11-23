竹市再獲6千萬補助　增設5校3.6公里通學步道

▲已完工的光華國中通學步道。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市已累積投入1.5億打造14處舒適、平坦的通學步道，受家長、師生、居民讚賞，新竹市長林智堅宣布，竹市再獲內政部營建署補助6081萬將逐步改造民富國小、新竹國小、頂埔國小、關東國小及西門國小周邊3.6公里通學步道，研擬結合既有老樹，如新竹國小校門外70歲、三層樓高的檸檬桉、民富國小老樹等，打造綠蔭走廊，讓民眾宛如走在小森林當中。

林智堅表示，此次「補助金額、受惠學校數創新高」，自他上任以來已投入超過1.5億推動14處通學步道改善，共有27校受惠，預計明年底將陸續再增3.6公里通學步道。新校園運動不僅將美感導入校舍，也一併改善通學環境，讓居民、師生都受惠，藉此更升級街景，如已完成的載熙國小將原有老樹搖身變最美街景，東門國小更以穿透式綠圍籬，使校園與城市街景融為一體等。

教育處表示，民富國小、新竹國小、頂埔國小都已完成初步設計，頂埔國小四面皆臨大馬路，更位處茄苳景觀大道旁，車流量大，既有通學步道斷點無連貫性，如香山游泳池前，學生、居民只能被迫走到馬路上，又目前鋪面又有高低差，校方希望打造「五面串聯」通學步道，讓人車分流，更打造全面無障礙空間。

新竹國小在南大路及興學街交接處，後方則是興學公園綠廊帶及振興路橋，人、車流量大，現行通學步道同樣未全面串聯，加上有步道上有電線桿、植栽根部隆起等，阻礙步行，校方同樣盼打造無障礙、人車分流通學步道，更結合後方綠廊帶，讓學生、居民都有完善步行空間。

民富國小胡如茵校長說，民富國小位處交通壅塞的經國路與西大路上，學生數又多，現有的通學步道在經國路轉角處空間不足，加上公共設施阻礙步行，又因植栽根系隆起破壞鋪面。校方規劃，為增加民富街與西大路轉角人行空間，將退縮校園空間，並整合公共設施位置、植栽移植，打造無障礙環境，透過通透圍牆，讓校園空間延伸至周遭步行環境，讓學生、家長、社區居民享有綠色通學步道。

另外，教育處長沈靜濤表示，關東國小及西門國小將啟動設計規劃，針對通學步道已經投入1.5億多元共有27校受惠。本次獲補助5校，預估民富國小、新竹國小、頂埔國小可在明年底完工，關東國小及西門國小完成設計規劃。