新竹市萬聖節大遊行周六登場　變身遊戲角色來搗蛋

▲今年新竹市萬聖節大遊行以「連線搗蛋Play Online」為主題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

孩子最期待的萬聖節大遊行來了！新竹市政府表示，萬聖節大遊行將於本周六10月31號晚上6點展開，今年以「連線搗蛋Play Online」為主題，邀請大小朋友變身「電玩角色」上街闖關搗蛋。新竹市政府表示，遊行三大亮點包括：路線從市府廣場出發繞行舊城區、東門圓環、護城河，途中將有六大街頭表演，包括發亮的LED高蹺機器人、夜光武士，更有FOCA高空樹表演，在夜晚給孩子驚喜；新竹市長林智堅也將變身經典電玩角色，陪大家一起搗蛋，敬請期待！

教育處表示，今年有超過30家店家加入給糖行列，遊行將於六點市府前廣場集合、六點半出發，特別邀請Foca福爾摩沙馬戲團擔綱開場表演，連線搗蛋跑酷開場！遊行沿中山路到城隍廟、北門街、東門街、復興路、文昌街，來到東門圓環後，再經文化街、府後街、世界街繞行護城河，最後回到中正路上的市政府。

教育處表示，將在遊行路線上規畫各種表演活動與小驚喜，包括在六個據點設置特技表演團體，邀請臺灣獨樹一格的音樂肢體劇場「身聲劇場」帶來高蹺與鼓手表演、超炫舞團「Luxy Boyz」帶來超酷夜光武士表演、以及「FOCA福爾摩沙馬戲團」的高空樹及高蹺演出，精彩節目就彷彿電玩人物從虛擬世界，真正走入現實與大家一起同樂。

教育處代理處長沈靜濤表示，萬聖節遊行活動一直以來都是小朋友們一年裡最期待的活動，透過扮裝來刺激孩子們想像力與創造力，歡迎不分年齡、國籍的大小朋友們，裝扮成各式各樣的主題遊戲角色一起上街討糖，增進文化交流，打造多元族群共存共榮的幸福城市樣貌，感受不一樣的城市樂趣。

教育處表示，活動當天下午五點，將於市府前廣場禮品發放處，免費贈送700份「小精靈髮箍」給10歲(含)以下的小朋友，每人限領一個、數量有限送完為止，歡迎所有市民能夠一起連線，來場搗蛋Play Online。