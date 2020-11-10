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總統盃射箭錦標賽　竹市四金雙銀稱霸...日籍女生來台學技戰力強

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▲森麗恩從日本跨國來台就讀學箭。（圖／新竹市政府提供）

▲森麗恩從日本跨國來台就讀學箭。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年全國總統盃射箭錦標賽傳來捷報，富禮國中射箭隊勇奪二金二銀一銅，團隊中七年級的森麗恩，還是特別從日本跨國來台就讀學箭的日籍生。香山高中日前也奪下二金，預期國小組的比賽也將會延續學長姐們的好成績。新竹市長林智堅表示，市府從小扎根，完備四級培訓，投入4千萬興建射箭館並遴聘選手返鄉執教，更吸引外籍學生越洋到新竹市就讀，市府全方位支持射箭運動，期盼讓新竹市成為國際級的射箭搖籃。

本次首度代表富禮國中出賽的七年級生森麗恩，是特別從日本跨國來台就讀的日籍生，來自日本千葉縣，箭齡一年，倪大智教練表示，森同學為了能夠獲得完整的射箭訓練，國小畢業後在台灣與韓國之間進行選擇，最後擇定富禮國中作為學習的場所，而來台三個月，實力顯著提升，不只於國女七年個人女子組項目奪下銀牌，更幫助團隊奪下女子金牌，克服了語言溝通上的不便，跟上訓練，非常不容易。

109年全國總統盃射箭錦標賽於國立中正大學舉辦中，為國內重要射箭賽事，今(109)年大專與高中組賽程分別於9月14日至17日、22日至25日辦理，而國中與國小組的比賽則在11月5日至8日、9日至12日辦理，香山高中於9月份奪下高女組個人與團體組金牌，高女組個人金牌由香山高中蘇思敏以積分7比1力剋永豐高中，女子團體金牌則由蘇思敏、張家欣、杜詩葦以積分5比3完敗麗山高中；國中組則由富禮國中林嘉妤、蔡穎萱、森麗恩拿下團體女子金牌，林嘉妤奪下九年級女子組金牌、林育淵為九年級男子組銀牌、森麗恩女子組七年級銀牌、蔡穎萱奪下九年級女子組銅牌。

首次帶隊出賽，也是出身新竹返鄉執教的富禮國中教練林詩嘉表示，國中組賽事非常精彩，女子團體組於最後金牌戰中，對上台東縣東大體中，小將們氣勢不輸人，穩扎穩打的打敗對手，絲毫不讓給對方一點機會，以積分5比1贏得勝利，而國女組九年級林嘉妤在金牌戰對上自強國中的選手，以6比2獲勝，另外國女組九年級蔡穎萱獲得銅牌，國男九年級組林育淵獲得銀牌，國女七年級組森麗恩(日籍生)獲得銀牌，教練認為國中生們的成績表現優異，但還可以更好，基於平常嚴格的訓練，在比賽前對她們都很有信心，果然表現非常出色，值得讚許。

「沒有奇蹟，只有累積。」林智堅認為，選手的好成績來自堅持與努力，從香山、載熙國小、富禮、三民國中、香山高中、新竹高商與清華大學，每一個訓練階段都需要穩定、持續的銜接，而這樣的紮實培訓過程，也吸引了許多選手來新竹就讀的意願，市府將持續提供更好的訓練環境、優秀的教練團隊，期盼能培育更多射箭好手，為新竹市、為台灣爭光。

新竹市教育處代理處長沈靜濤表示，射箭項目於新竹市為體育重點發展項目，今(109)年甫獲得體育運動菁英終身成就獎的「射箭任俠」林圭璋老師一手創立竹商射箭隊，倪大智教練、楊鈞芪教練皆受教於林圭璋老師，而目前竹市堅強的射箭教練團隊，各有所長，也帶出下一代的射箭好手林詩嘉、譚雅婷、陳怡瑄、李金糖等在反曲弓和複合弓上都有著傑出的表現，而在國際賽事上的輝煌成績，更吸引了日、韓的注目，讓外籍學生有了來台就讀的機會。

教育處表示自林智堅市長上任以來，積極改善體育設施，補助選手參賽經費，並獎勵優秀運動員，而新竹市每年皆舉辦全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，讓基層選手能夠同時與國內一流的國際選手同場競技，更積極爭取富禮國中射箭館的興建，持續深根本市射箭運動，並且與清華大學合作，讓選手的升學無後顧之憂，期盼能培養出更多國手級的優秀選手，為國家及新竹市爭光。

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