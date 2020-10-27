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新竹市育賢國中「育英樓」啟用　懸空圖書館超吸睛

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▲育英樓為四合一大樓「美觀與功能兼具」。（圖／新竹市政府提供）

▲育英樓為四合一大樓「美觀與功能兼具」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

校舍也能變景點！新竹市長林智堅今啟用量體最大、以3.2億打造新校舍育賢國中的「育英樓」，該建築由知名建築師張樞操刀，半弧狀校舍設計，讓圖書館懸在半空中，同時又串聯4棟校舍，營造出更多平台、空間，以提供學生遊戲、表演，上層可閱讀、下層則表演，林智堅更讚「最美輪美奐校舍」。有學生還特別透過聯絡簿感謝市長林智堅，讓學生擁有許多資源。

新竹市政府啟動新校園運動整建老舊校舍，總計目前已經投入超過48億經費，新建兩所新學校，重建34棟校舍，育賢國中的「育英樓」是除了新建學校外規模最大、改善教室數量最多的工程，新校舍總計有四棟共40間教室，一改65年歷史校園風貌。

林智堅致詞引述英國首相邱吉爾所說「形塑一個建築，日後建築塑造我們」，林智堅市長表示，一座老舊城市、歷史悠久校園都能透過設計，重新形塑，以具美感、實用面貌，繼續陪伴下一代。公共空間可以影響使用者，他由衷期盼育賢國中800多名學生透過在「育英樓」上課遣移默化提高美感，並培養出對空間、環境敏銳度，在最「美輪美奐」建築上課是無比幸福事情。

育賢國中校長黃淑文表示，育英樓為四合一大樓，匯集無障礙教室、專科教室、健康中心和辦公室等多功能空間，「美觀與功能兼具」。還有超過兩百坪的懸空圖書館「游學館」，下方是半戶外多功能空間，讓孩子發展閱讀外的才藝，期盼藉由靠近校門口，提高家長、學生走入圖書館頻率。

對於新校舍，育賢國中七年級學生劉家妤表示，希望市長可讓新竹市的每個小孩，都能像育賢的學生一樣，因為擁有這麼好的學習環境而充滿笑容。九年級學生林愛容則覺得自己非常幸運，很開心能在九年級時使用到這麼美的新校舍。

新竹市政府教育處表示，育賢國中建校迄今65年，校園內四棟舊校舍─育英樓、音樂教室、家政樓和輔導樓，建物年齡最高64歲，因耐震係數過低，考量全校師生安全，市府打造符合需求且兼具美學的全新育英樓，四棟舊校舍除了已經被列為歷史建物的音樂教室以外，其餘將陸續在暑假時拆除，並整建為操場、空中走廊、停車場。

教育處指出，市府教育處已全面盤點教育資源，將優先改善結構安全性低、資源相對匱乏與偏遠學校的教學及學習環境，市府有義務及責任讓竹市的孩子幸福快樂成長，未來仍將積極提供孩子最佳教育環境，這是市府不變的努力方向。

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