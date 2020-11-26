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調查局幹部失言「中共打來就投降」遭約談　黃暐瀚：政治審查？

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▲▼黃暐瀚評論吳敦義排自己不分區。（圖／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

▲黃暐瀚。（資料照／翻攝917 POP Radio 官方頻道）

記者蔡文鈴／台北報導

調查局近日遭獲檢舉，一名調查局南機站高階幹部在私下餐敘聊天時，脫口說出「中共打來我就投降啊」等言論，事後遭督查處約談，但都沒有人承認，整起事件淪為羅生門。對此，資深媒體人黃暐瀚質疑，這算是犯了什麼法？出動督察處約談調查，這算不算「政治審查」？

據媒體報導指出，調查局南機站的幹部私下餐敘時，看見電視台播放共軍相關新聞，一行人便開玩笑問「若中共打來怎麼辦？」結果一名高階幹部回應，「中共打來我就投降啊」。

民進黨立委趙天麟接獲檢舉後，於日前的外交國防委員會的祕密會議中質詢此事，但由於事涉國家安全，無法透露太多細節。

由於調查局為我國重要情報機構，負責維護國家安全，但高階幹部該言行恐重創國安形象，督查處也隨即派員南下調查；不過，當天參與餐敘人員均未承認相關內容，因此尚未提出相關懲處。

對於該事件調查的正當性，黃暐瀚26日在臉書評論，如果當天真有調查局官員說「我就投降啊」，這算是犯了什麼法？一來不是上班，二來不是公務，三來他也只是「說」，如果這樣，就要出動督察處約談調查，這算不算「政治審查」？

黃暐瀚表示，這件事查了半天，沒人承認，如果真的沒有這件事，那現在任何機關，看哪個同事不爽，就去檢舉那個人：「他說他要投降」，之後大軍壓陣，各路偵查，難道台灣已經變成文字獄的國家？

黃暐瀚強調，面對強敵，團結國人才是首務。如果一天到尾，疑神疑鬼，把同胞當匪諜，不用等對岸打過來，台灣自己內部，先一分為二，一分為多，還未打仗，就先崩潰。

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