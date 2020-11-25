吳怡玎驚爆：調查局今上午帶隊搜索我住家

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委吳怡玎25日在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時，驚爆今天上午她下樓拿羊奶時，驚見法務部調查局帶隊搜索她的住處，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。至於詳細案情，吳怡玎並未說明。

▲吳怡玎在司法委員會驚爆調查局帶隊搜索住處。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院司法及法制委員會25日審查民法部分條文修正草案，期間吳怡玎質詢蔡清祥時，向他表示，「早上，部長你可能也不知道」，她7點起床拿羊奶，是幫調查局開門的，調查局帶隊搜索她家，「我好奇的是，我訝異搜索票上面確實是那個住址，可是名字不是我的名字，請問調查官可以繼續搜索嗎？」

蔡清祥回覆，「我不曉得狀況怎樣？委員是說假設嗎？」吳怡玎聽聞後指出，「我講的是真的」，搜索票住址是她住處地址，但上面寫的名字是她妹妹，她假設以一個通案來說，檢察官拿搜索票去搜索一個地方，但名字並不符合，「他可以繼續搜索嗎？」

蔡清祥表示，這要看帶隊或執法人員判斷，如果搜索票上顯然不對，趕快就向核發的法院或申請的檢察官報告，看可不可以停止搜索，這可以現場處理。

吳怡玎繼續指出，根據憲法，立委除非現行犯，否則在會期間若未經立院許可，不得待補或拘禁立委，「他確實沒有逮捕我，可是我不知道算不算拘禁」，因為她當時陪著搜索隊的人，對方要她簽東西、讓對方看屋子裡面，「部長這算是拘禁嗎？算是限制行動自由嗎？」

蔡清祥回應，這絕對不是拘禁，而限制行動自由方面則要看情況，是否有影響搜索進行。