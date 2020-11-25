快訊／吳怡玎住處遭搜索　出面喊「希望不是政治追殺」

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委吳怡玎25日在立法院司法委員會質詢法務部長蔡清祥時，驚爆今天上午她下樓拿羊奶時，驚見法務部調查局帶隊搜索她的住處，儘管搜索對象的名字是她妹妹，但搜索票上的地址確認是她家，因而開門放行。至於詳細案情，吳怡玎並未說明。

▲吳怡玎出面說明調查局事件。（圖／記者楊蕓攝）

對此，吳怡玎受訪時表示，上午調查局大約搜索30分鐘，「他們大概也發現沒什麼好搜的」，並沒有帶走物品，目前此案還在偵查期間，細節不方便多說，交給司法處理，希望能水落石出，被問到會不會感到錯愕，吳說「我本來想說政治人物都要來一下，我就開門讓他們進去，結果發現名字根本就不對……」

吳怡玎表示，案件跟問政沒有關係，應該是他們最近在搜查的案子，「就讓司法好好調查」，被問到是否覺得是政治追殺，吳怡玎則說「不會啦！我是希望不要啦！這太誇張了。」

吳怡玎說，她稍早質詢時也詢問法務部長蔡清祥，若名字跟住址不正確，能否繼續搜索，蔡清祥回應「看個案及當下判斷」，吳怡玎表示，假設親戚或不認識的人把住址放你那邊，哪天檢察官上門，還要讓檢察官搜索嗎？這有點奇怪。

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