立法院組「調閱小組」查安毒失竊案　李貴敏批：蘇貞昌不聞不問！

▲李貴敏質詢法務部、調查局等相關單位，調查安毒失竊案。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

法務部調查局搞丟6.5公斤安毒，事隔一年多事件才曝光，4名調查官遭拔職交保。對此，立法院司法委員會19日臨時邀請法務部、調查局進行專題報告，國民黨立委李貴敏指責調查局內控螺絲鬆了，行政機關怠惰，並提案成立調閱小組查明真相。

李貴敏指出，這次調查局爆出的醜聞可看出內控管理是失衡的，反毒預算編了5萬多元，但連國安局自己是小組成員都不知道，詢問現場官員是否跟上級報告過有關毒品督導、防治報告，沒有一人舉手，僅調查局長局長呂文忠舉手表示，有問題都會報告。

李貴敏接著問，曾跟院長蘇貞昌開過毒品會議的舉手，法務部次長張斗輝說印象中至少3次左右，警政署長陳家欽則說自己開了10次以上，但海巡署跟國安局則沒有開過會。

就現場隨機調查的結果看來，李貴敏表示，只有警政署、法務部跟院長報告過，其他都零零散散的；此外，詢問現場官員事件爆發後，蘇貞昌是否召集討論扣案毒品管制流程的問題，卻沒有人回答，讓她不滿直呼，毒品會報到底討論什麼？蘇貞昌怎麼都不聞不問？

由於這件毒品失竊案事關重大，為釐清案情，李貴敏提案要求成立「法務部調查局遺失毒品證物調閱小組」，以追究相關失職人員刑事及行政責任，並就單位主管要求連帶責任，全案無異議通過。