南方澳斷橋最終調查報告今公布　交部編15億檢測、整建易受損橋梁

記者賴文萱／台北報導

去年宜蘭南方澳大橋斷裂，導致6人不幸罹難，國家運輸安全調查委員會今（25）日公布事故最終調查報告。交通部次長王國材受訪表示，交通部先前的相關調查報告都已經出來，但運安會的報告如果有更細緻的部分，交通部將遵照建議並積極改進，另外，交通部也編列15億針對易受損橋梁進行檢測、整建。

▲南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

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▲交通部次長王國材接受堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

運安會今日10點將公布南方澳斷橋事故最終調查報告，王國材今出席立法院交通委員會前受訪表示，在運安會報告還沒出來以前，交通部的相關調查報告都有出來了，相關處理也包含編列15億來針對易受損橋梁進行整建等等。

另外，行政院對於全國橋梁也要求能夠全納管，也因此交通部有頒布橋梁檢測維護作業要點，小至地方縣市政府鄉鎮的橋，到中央高速公路的橋全都納管，等於把過去沒納管的部分整個都納進去。

王國材表示，運研所過去有橋梁管理資訊系統，當時納管的橋主要在於交通部的橋，還有一些縣市政府比較大的橋為主，不過，現在包含一般公路的橋、鐵路的橋，甚至人行的橋也都放進來。

王國材強調，交通部從去年事故發生到現在，已經有若干措施，在行政院初步整合下，全國橋梁要求檢修頻率、維修標準的資料都要上傳，這次是很徹底將所有橋梁納管，目前亡羊補牢會徹底進行。

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