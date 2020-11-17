　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交部電動大客車購車補助來了　4年編85億「每輛最多補1000萬」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼電動公車,電動巴士,定點充電式公車,節能減碳,環保,大眾交通工具,公共運輸,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部跨部會推出電動大客車示範計畫，每輛電動大客車最多可以補助新台幣1000萬元。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

為達成行政院「2030年客運（公車）全面電動化」政策目標，交通部跨部會推出電動大客車示範計畫。以先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助新台幣1000萬元。

林佳龍今核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，將採先審查車輛業者資格、再審查營運整合計劃的兩階段方式，每輛電動大客車最多可以補助新台幣1000萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通部表示，期許透過示範計畫能鼓勵更多國內自主設計開發製造，以及國外業者願意在台投資設廠生產之電動大客車業者投入公共運輸服務，累積電動大客車車隊營運經驗值與回饋建立營運導入模式，並持續提升我國電動大客車產業市場競爭力。

▲新北市首輛智駕電動巴士，將於9月3日開放一般民眾搭乘。（圖／翻攝自新北市政府官網）

▲行政院於106年底宣布，2030年前逐步達到客運（公車）全面電動化之政策目標。（圖／新北市交通局提供）

事實上，國內自99年開始推動補助客運業者購買電動大客車迄今已有初步成果，經濟部也持續協助大客車產業發展，在相關車輛電動化技術及ICT產業日趨成熟下，行政院於106年底宣布，2030年前逐步達到客運(公車)全面電動化之政策目標。

交通部規劃分成先導期（109-111年）、推廣期（112-115年）及普及期（116-119年）逐步推動，交通部並與經濟部、行政院環境保護署等單位共同合作，推出電動大客車示範計畫，目標是透過提升公車客運服務績效、健全制度增加使用誘因、完善電能補充基礎建設、建構國際化產業價值鏈，目標達成減碳抗空污提高能源效率、營造智慧環境、提升營運效率進而打造世界一流生產基地。

為達成上述目標，交通部透過提高補助金額，要求參與示範計畫之車輛業者，應於車輛配備智慧化、自動化等先進輔助設備以提升車輛安全，並依循經濟部規劃國產化項目，提升電動大客車製造產業升級。

林佳龍特別指示，國內推動使用電動大客車有很大的機會會成功，預估10年可帶動國內產值1,700億元效益，並提供56,000個就業機會，所以示範計畫要全力配合經濟部國產化規劃，共同打造電動大客車國家隊。

▲▼電動公車,電動巴士,定點充電式公車,節能減碳,環保,大眾交通工具,公共運輸,交通。（圖／記者李毓康攝）

▲交通部公路公共運輸服務升級計畫，未來4年將編列85億元經費推動電動大客車。（圖／記者李毓康攝）

交通部公路公共運輸服務升級計畫，未來4年將編列85億元經費推動電動大客車，並指示交通科技產業會報成立智慧電動巴士科技產業小組，全力推動電動大客車的發展。

根據今核定發布訂定「交通部電動大客車示範計畫車輛業者資格審查作業要點」及修正「交通部電動大客車示範計畫補助作業要點」，規劃補助客運業者購買甲類電動大客車每輛最高1,000萬元（含12年維運補助）、乙類電動大客車每輛最高610萬元（含12年維運補助）。

▲▼交部跨部會推「電動大客車示範計畫」。（圖／交通部提供）

▲▼交部跨部會推「電動大客車示範計畫」。（圖／交通部提供）

▲▼交部跨部會推「電動大客車示範計畫」。（圖／交通部提供）

▲▼交部跨部會推「電動大客車示範計畫」。（圖／交通部提供）

車輛補助款將採分期請領及撥付機制，受補助車輛營運前三年應達成車隊平均每車年營運里程至少應達4萬公里、每年班次妥善率至少應達98%、取得國產化達成度證明文件等3條件。

為鼓勵車輛業者持續提升產業技術能力及落實供應鏈國產化目標，電動大客車示範計畫補助機制則訂有廢止資格、激勵及追溯機制，透過逐年審查國產化及營運績效妥善率達成情形，確保參與計畫之車輛營運績效能達標，車輛業者也有積極對應符合國產化要求。

另外，經濟部為協助車輛業者完善國內關鍵零組件供應鏈，規劃透過智慧電動巴士計劃，協助國內電動大客車整車及關鍵零組件廠商投入升級開發、加速國內產業進入國內外大廠供應鏈體系等，將台灣設計/製造外銷國際，促使產業持續升級。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
川普有機會了？喬治亞州重新計票　竟發現2600票沒算到
Ella官方照「修成假臉」！未P高清對比曝　網傻：妳哪位
22歲成大生輕生亡！水從房內流到屋外　隔壁同學遭嗆傷
首次！　謝淑薇登上WTA雙打年終世界第一
5歲男童睡一覺「名下多一棟房」！　超狂阿公現金付清
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵便當最夯滷豆包、酸菜全家能單買　4款聯名新品11/18開賣

新竹路樹炸果實！「碩大樹葡萄」正著時　網笑瘋：新地標了啦

只洗了男友和自己的碗！遭家長嫌「不成熟」　過來人曝1招解尷尬

校內諮商預約爆滿！政大生「像在搶演唱會票」　多校大學生洗版+1

1天2杯手搖飲！死於「心臟病、中風」風險多33％

交部電動大客車購車補助來了　4年編85億「每輛最多補1000萬」

客要求「教數學、抱抱、倒垃圾」　外送員尷尬笑：還有更誇張的

澎派！鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」開放預訂　450桌秒殺

低潮跟溺水一樣！學姊輕生亡…台大律師悲憶「學校沒存在感」

台鐵今早通勤時刻7530人被延誤　松山-台北電車線冒火花原因曝

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

轉角遇到車！台中3機車高速衝出　巷子口「撞成一團」騎士重摔在地

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

Ella「堅持自然產+不打無痛」：我神經病　快40歲突想第二胎...「勁寶太可愛」

昨晚喝太多？睡成黑糖Q麻糬 扶起牠又軟掉...黃金鼠堅持賴床

不捨96歲失智夫晚年獨留養老院　91歲妻驚喜入住...兩人激動相擁

台鐵便當最夯滷豆包、酸菜全家能單買　4款聯名新品11/18開賣

新竹路樹炸果實！「碩大樹葡萄」正著時　網笑瘋：新地標了啦

只洗了男友和自己的碗！遭家長嫌「不成熟」　過來人曝1招解尷尬

校內諮商預約爆滿！政大生「像在搶演唱會票」　多校大學生洗版+1

1天2杯手搖飲！死於「心臟病、中風」風險多33％

交部電動大客車購車補助來了　4年編85億「每輛最多補1000萬」

客要求「教數學、抱抱、倒垃圾」　外送員尷尬笑：還有更誇張的

澎派！鹿港小吃宴升級「鹿溪宴」開放預訂　450桌秒殺

低潮跟溺水一樣！學姊輕生亡…台大律師悲憶「學校沒存在感」

台鐵今早通勤時刻7530人被延誤　松山-台北電車線冒火花原因曝

中職／退役球星棒球賽　12月19日龍潭兄弟棒球場舉行

台中電競嘉年華12/18開戰即起報名　湯米Tommy首日熱血開講

台南河樂廣場親水池　配合抗旱18日起暫停戲水

搭上老闆！女房仲傳慾照喊：好久沒嘿咻　他爽回「在揪嗎」正宮氣炸

台灣經貿網再進化　成立VR虛擬展覽助攻台商拓銷

獨家直擊／萬里驚見「條紋海豚」擱淺渾身血痕...動保處即刻救援

你被逮捕了！逃家汪坐警車瞪眼好震驚　警察燦笑超反差

軍事家／烈嶼守備大隊戰車翻覆事件探討新戰車撥補

Pixel 4a推新色「淺藍色」　美國限量開賣

國民黨電商Line@「百年老店」開幕！　江啟臣：募集人心才是目標

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

生活熱門新聞

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

聽不懂「熊電」！內行曝：南部老一輩才懂

「最不健康麵包」排行！前2名答案超驚人

花園夜市妹妹擺攤！台南人怒：拒買

遭停權到明年1月　熊貓外送員傻眼

同事兒取名想有「8+9味」！他揭4字網笑噴

被反鎖！他機靈「叫外送救援」還給小費

2年攻讀碩士「還比大學生弱」！過來人卻推爆

雞翅太好吃　媽媽指名買「13箱」

人妻曝「全聯水餃」懶人煮法！網讚：免顧火

冰箱翻出「超黑烏魚子」！他一看過期9年傻眼

等11年搭台中捷運！　當地人感動

海洋科大情侶燒炭雙亡　校長心痛回應

更多熱門

相關新聞

交通部推動《水雉的浮葉》繪本體驗行程

交通部推動《水雉的浮葉》繪本體驗行程

水雉復育區20周年，交通部出版《水雉的浮葉》繪本，闡述水雉保育故事，部長林佳龍16親自下菱角田採摘菱角，推薦繪本之外，也呼籲民眾消費有綠保標章的菱角，為水雉保育共同盡一份心力，林佳龍也說，交通部觀光局正推動深度旅遊，結合保育理念的採菱角行程不但有趣也有意義，將協助台南市府推廣遊程。

交部12月再推「國旅團遊補助」

交部12月再推「國旅團遊補助」

網提案機場、火車站賣「純素餐飲」

網提案機場、火車站賣「純素餐飲」

林佳龍：下波不會再有自由行補助

林佳龍：下波不會再有自由行補助

半夜都怕家沒了！南鐵拒遷戶黃春香淚灑求留原梯

半夜都怕家沒了！南鐵拒遷戶黃春香淚灑求留原梯

關鍵字：

電動大客車交通部購車補助

讀者迴響

發燒話題

雙11 美國總統大選 iphone12 料理之王影音投稿 川普 地震 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

男剝蝦一半倒地斷氣！店家目睹全收驚

拜登曾投書：美國沒義務協防台灣

快訊／新莊死亡車禍！「血溝」畫面曝光

即／北海科大20歲女學生偕男友燒炭雙亡

姊妹淘赴約遭大屠殺　她「躲閨蜜屍旁4hrs裝死等救」

女護理師為已婚副院長1年墮胎2次！跪姿上吊亡

新莊女騎士4秒被輾斃！驚悚3撞畫面曝

車位都省了！「美濃日常」水溝停車法曝光

即／台南成大男學生租屋處輕生亡

李燕「斷食3天」瘦一圈

22歲護理師拒男友求歡　隔天看豬排多個洞

大樂透6號碼全中！男曝彩券只領40萬

上課穿緊身OL裝！24歲正妹老師「形狀全露」

川普一家遭紐約上流社會「排擠」

偶像路過車拋錨⋯進鐵粉家求助

更多

最夯影音

更多
國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽

國小妹西門巧遇52歲羅時豐超興奮　下秒舉動神反轉...急call爸媽
李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

李燕轉當上班族「年收破億」　排斥結婚：生孩子我一輩子無法做

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

花蓮太魯閣白楊步道看壯闊美景 經7隧道跟蝙蝠一起水濂洞探險

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

信撿到槍嗆鄭元暢「你那麼胖」XD　上節目「要準備2星期」：我要減肥

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

把病房變健身房！癌末男狂操身體　奪健美冠軍...醫生驚：肌肉太發達

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面