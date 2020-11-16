水雉復育20周年　交通部推動《水雉的浮葉》繪本體驗行程

▲交通部10月底出版交通系列繪本《水雉的浮葉》繪本，闡述水雉保育的故事，並將協助台南市政府推廣繪本體驗遊程。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

水雉復育區20周年，交通部出版《水雉的浮葉》繪本，闡述水雉保育故事，部長林佳龍16親自下菱角田採摘菱角，推薦繪本之外，也呼籲民眾消費有綠保標章的菱角，為水雉保育共同盡一份心力，林佳龍也說，交通部觀光局正推動深度旅遊，結合保育理念的採菱角行程不但有趣也有意義，將協助台南市府推廣遊程。

交通部在規劃高鐵建設時參與水雉復育至今20年，水雉數量從當時全台不到50隻，至2019年冬季水雉之調查數量1741隻，顯見水雉保育工作已達成效。由水雉復育區發展而成的水雉生態教育園區，在政府部門、企業單位及民間社團三方共同努力下，已成為「復育、保育、教育」三育一體之優良典範場域，也成為國人重要的觀光旅遊景點。

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這個保育成功案例受到國際知名保育專家珍古德博士的肯定，交通部為紀念水雉復育20周年所完成的交通繪本《水雉的浮葉》，特別在故事中引領民眾認識水雉的生活習性，了解水雉保育過程中遇到的重重困難及後來採取的友善耕種的保育作為，讓生態保育觀念向下扎根。

《水雉的浮葉》受到珍古德協會認可，以珍古德博士口吻進行描述，由繪本作家陳旻昱創作，已於11月15日正式販售，繪本內容強調水雉與菱角的親密關係，也讓讀者了解友善耕種農友是水雉最好的朋友，不但提供水雉及其他生物適合生存的家園，也讓臺灣有更多安全健康的環境。

這次交通部長林佳龍特別與珍古德協會郭執行長、台南市野鳥學會潘理事長、繪本作家陳旻昱及鐵道局楊副局長等人，到官田農友林丙火的菱角田進行《水雉的浮葉》繪本中所描述的採菱角體驗，林丙火是堅持以友善耕作方式栽培菱角多年的農民，他為水雉營造棲地環境的故事也非常讓人感動，也希望未來能有更多有關水雉保育的故事引領大家進入水雉的世界，積極參與相關保育。

交通部預計於2020年12月聖誕節前夕與國際珍古德教育及保育協會中華民國總會，及水雉生態教育園區共同辦理「水雉的浮葉」繪本說故事活動，將由林佳龍部長與珍古德博士(錄製英文版說故事影片)共同為國小學童說故事，將臺灣水雉保育的努力與成果透由繪本傳承下去。最後期盼大家能一起來讀這個充滿生命力的故事，來臺南官田菱角體驗旅行，並和林佳龍部長一起吃友善耕種的菱角來保護水雉。

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