　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南方澳大橋設計沒問題！主管單位「踢皮球」　害橋樑鏽蝕釀斷橋

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋斷裂事故滿一年。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

記者李宜秦／台北報導

南方澳大橋於去年10月1日上午9點30分斷裂崩塌，事故導致6名船員不幸罹難。國家運輸安全調查委員會今日發布事故調查報告。運安會指出，南方澳大橋是特殊橋樑，維護指引卻不夠完備，該橋主管單位也疏於管理，才導致悲劇發生。

運安會表示，南方澳大橋位於漁港出海口，屬重鹽害、高濕度區域。大橋於使用多年後，吊索系統防水設施逐漸劣化，中央分隔島金屬箱體與高密度聚乙烯（HDPE）套管之防水接縫封條發生硬質破壞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼運安會今日發布南方澳斷橋事故調查報告，由主委楊宏智主持。（圖／記者李宜秦攝）

▲運安會今日發布南方澳斷橋事故調查報告，由主委楊宏智主持。（圖／記者李宜秦攝）

運安會表示，針對主橋設計來看，載重等沒有問題，都是合乎規定，因此不可能是因為貨運車過重，導致橋樑斷裂，另外雖然發現橋面瀝青鋪面較厚，但與實際拉伸極限負載相比，最大差距僅約2.5％，因此對橋樑載中影響不大。

不過由於南方澳大橋位於海面上，環境潮濕且面臨海水侵蝕危機，有鹽分的海水流入錨管，套管又無法排水或防水，導致積水，時間久了就會鏽蝕，加上公路機關沒有定期維護，鏽蝕嚴重也無法防範。

運安會指出，一般橋樑依法規需於2年維修檢測一次，然而南方澳大橋屬於特殊性橋樑，法規規定模糊，僅要求公路單位依照橋樑特性自訂維護時間，而南方澳大橋主管機關權責模糊，因此在民國90到105年間僅做過7次檢測，且多是以目測為主，維護力度不足。

▲▼南方澳大橋斷裂空拍照。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

▲南方澳大橋斷裂釀成6死。（圖／內政部消防署及空勤總隊提供）

運安會指出，交通部依公路法僅主管國道及省道之養護，未包括所屬機關之港區道路，造成該部轄下仍有如南方澳大橋之橋梁未納入維管範圍之狀況。

交通部航港局及臺灣港務公司皆非公路法定義之南方澳大橋公路主管機關，未能了解橋梁相關維護及檢測方式，故多年來皆執行一般性巡查及維護工作，未依交通部頒布之相關橋梁檢測及補強規範針對南方澳大橋進行養護及檢測。

事故前除交通部外，各部會橋梁養護機關未針對轄內橋梁，自行或參照公路橋梁檢測及補強相關規範，訂定特殊性橋梁之檢測及養護作業相關規範並據以執行特殊性橋梁檢測及養護作業。

▲▼運安會主委楊宏智。（圖／記者李宜秦攝）

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者李宜秦攝）

另南方澳大橋重要構件多數設置於拱架、鋼箱梁或套管內，卻僅靠外部之目視檢測甚難發現內部劣化情形，檢視「交通部公路橋梁檢測人員資格與培訓要點」中之培訓課程內容，未有特殊性橋梁檢測相關課程，實橋檢測訓練亦未教導學員需進入箱梁或拱架等局限空間內進行檢測，無法確保檢測人員具有辦理特殊性橋梁檢測之能力。

運安會建議，交通部應檢討「交通部公路橋梁檢測人員資格與培訓要點」，針對特殊性橋梁檢測之培訓課程內容，提供橋梁檢測人員適當之特殊性橋梁檢測方式及訓練，提升檢測人員辦理特殊性橋梁檢測之能力。

ET快訊
快訊／開獎了！統一發票9、10月特別獎獎號出爐
白靈北投泡湯「兩座大巨蛋」全裸！露出渾圓水蜜桃
單親媽下藥後勒斃8歲6歲姊弟　法院重判死刑「4大關鍵原因」曝
救不回來是一屍兩命！她CPR壓15分鐘被喊告　沒要對方道歉原
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

快訊／統一發票9、10月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

命案前求裝路燈校方回「無管理權」　她感慨：本來有機會避免悲劇

LIVE／確診+5、台灣搶到460萬劑疫苗　陳時中最新說明

雙11網購違規賣肉產品！8家電商、62位賣家遭罰最高15萬

好市多黑五Day3「349元擴香組盒」　他見霸氣容量秒買：誇張便宜

幫帶前妻2幼子！懷孕女友被嫌「怎教的」秒提分　他傻眼：多委屈

南方澳大斷橋真相出爐　林佳龍：新建橋樑建立全生命週期制度

陳吉仲不公布進口萊豬101國名單　藍委氣喊拒審防檢局預算

小仙女名媛「58歲沒談過戀愛」　78歲大亨：很多女生跟我示好

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

真人版貪食蛇！2500人列隊慢跑　整齊劃一、完美交錯...畫面超壯觀

快樂嬤離世...孫女靠催眠盼重逢 嬤道歉：變妳的負擔...她秒淚崩

夜市「正版A＆F」1件只賣100元　業者稱：美國原單因疫情無法出

「桶屍案」凶殘主嫌12年犯罪史曝　犯案坐牢獲假釋...出獄現形狠殺人

陳艾琳老公持大麻煙油被捕！　「3萬元交保」…她忍痛上工

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

快訊／統一發票9、10月中獎號碼出爐！　千萬大獎得主看這裡

命案前求裝路燈校方回「無管理權」　她感慨：本來有機會避免悲劇

LIVE／確診+5、台灣搶到460萬劑疫苗　陳時中最新說明

雙11網購違規賣肉產品！8家電商、62位賣家遭罰最高15萬

好市多黑五Day3「349元擴香組盒」　他見霸氣容量秒買：誇張便宜

幫帶前妻2幼子！懷孕女友被嫌「怎教的」秒提分　他傻眼：多委屈

南方澳大斷橋真相出爐　林佳龍：新建橋樑建立全生命週期制度

陳吉仲不公布進口萊豬101國名單　藍委氣喊拒審防檢局預算

小仙女名媛「58歲沒談過戀愛」　78歲大亨：很多女生跟我示好

印度再禁43款中國APP「含支付寶」　陸使館：歧視

蘋果秘密開發電動車「Apple Car」　專利曝智慧車窗大幅提升隱密性

國人健康無價！侯友宜堅定「反萊豬」：我沒有要跟誰唱反調

裸妹出浴感覺被偷窺　轉身驚見「鬼修女瞪眼浮窗台」電視螢幕揭真相！

教師例假日出勤「僅給補休還須自付代課費」　教團籲發加班費

新一代大港女神震撼曝光！　徐若瑄明年空降高雄開唱

「小周迅」林映唯失戀狠踹負心漢　張再興跪求導演「加吻戲」

藍營新共主？　侯友宜：不忘初衷「該回歸家庭就回歸家庭」

丁小芹最後通牒「倒數3小時」！　新北檢：下午5點未報到將開拘票

陸房市「深V式」反彈！投資增6.3%達50兆　仍未恢復去年水準

生活熱門新聞

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

二寶媽搭捷運被秒搶位：祝妳屁股爛掉

78歲大亨熱戀「小24歲」超美名媛　甜膩嬌稱「小仙女」放閃

好市多黑五689元撲滿沒打折！一堆人驚喜喊要

幫CPR救回！同事嗆告「太用力傷到我」

iPhone耳機賣450元！客人一看「多2條」秒打槍

呱吉爆雞排妹驚人一點：做到真的屌！

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

2波變天冷空氣＋雨！全台有感探14°C

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

媽媽與大姊為「孝親費」鬧翻　老么問：每月5000過分嗎

快訊／統一發票9、10月開獎！

2客運擦撞　掀桃園、中壢大對決

彰化達德商工12學生打流感疫苗不適　5人住院

更多熱門

相關新聞

南方澳斷橋最終調查報告今公布

南方澳斷橋最終調查報告今公布

去年宜蘭南方澳大橋斷裂，導致6人不幸罹難，國家運輸安全調查委員會今（25）日公布事故最終調查報告。交通部次長王國材受訪表示，交通部先前的相關調查報告都已經出來，但運安會的報告如果有更細緻的部分，交通部將遵照建議並積極改進，另外，交通部也編列15億針對易受損橋梁進行檢測、整建。

南方澳大橋崩塌案　監院糾正交通部

南方澳大橋崩塌案　監院糾正交通部

南方澳斷橋　工會：三大面向修正

南方澳斷橋　工會：三大面向修正

南方澳斷橋　懲處名單出爐

南方澳斷橋　懲處名單出爐

南方澳大橋斷8月⋯懲處名單出爐

南方澳大橋斷8月⋯懲處名單出爐

關鍵字：

南方澳大橋

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

麵裡有蟲！他「丟1元」做記號　換回同一碗爆口角

女碩士陳屍租屋處渾身是蛆　親兄泣：信仰是害死她的兇手

丁小芹賣假包入獄服刑！胞弟暴斃死在家中…父母心碎

婚宴娘家被排在32桌！她反應被婆婆嗆「沒家教」

快訊／丁小芹入監放鳥！檢察官駁回請假聲請　依法通緝

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

筋肉媽媽曝遭性侵　MTV約會被硬上　

高雄熱褲正妹走來…他中老婆「誘惑陷阱題」下場慘了

換iPhone12滑5分爆痛！男看洞崩潰

公園大姐以為牠是「像豬的柴犬」

照光療多一隻毛手　拉出又伸進去

賴冠霖自毀形象掀站姐「脫粉回踩」

即／台中某國小露鳥噁爛導師遭解聘

CPR壓15分鐘搶回同事命...害瘀青受傷竟被喊告

頂溪站爺爺賣玉蘭花50元　遭爆被騙了

更多

最夯影音

更多
福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉

福原愛對戰江宏傑！「小孩在我手裡」　雙方失誤放閃：這一球剪掉
難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

難不倒！美國孫媳婦跟阿嬤學做菜　挑戰「全台語對話」網：互動好歡樂

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

10歲女孩車禍腦死媽「忍痛捐器」　遺愛多救81人！醫護列隊致敬

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

雲林虎尾一袋青蛙「合力大逃亡」　過馬路還先等車！網笑翻：團結

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

黃金鼠「空中仰臥起坐」練身體　垂直倒掛籠子頂部！展現好腰力

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面