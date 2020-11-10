「國旅團遊補助」12月起再一波！3條件出爐　春節還有孝親專案

▲交通部擬將於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助。（圖／記者李宜秦攝）

記者賴文萱／台北報導

疫情持續衝擊觀光產業，安心國旅方案補助在10月底落幕後正逢淡季開始，產業界憂心難以熬過寒冬。交通部長林佳龍擬妥下一波紓困補助、平日團遊獎助、春節疏運孝親專案、輔導類出國2.0，以及引導產業轉型升級的精緻旅遊振興措施等「5把柴火」。

林佳龍今（10）日中午接見觀光旅行業的公協會代表，包括旅行公會全聯會理事長蕭博仁、品保協會監事會主席張永成、以及六都旅行公會理事長等代表。

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交通部官員表示，紓困3.0特別預算通過後，交通部正加速完成第3季（7-9月）的撥補，而第4季（10-12月）則檢討紓困措施實施迄今的經驗，將改採以曾參與安心旅遊或旅展等「有轉型作為之業者」為主要補助對象，旅館業則加計衰退幅度，避免在國旅補助獲益後經營良好的業者重複領紓困補助。

▲協助觀光產業度過疫情寒冬，交通部長林佳龍擬妥下一波方案。（圖／記者屠惠剛攝）

官員透露，除了延續性的紓困補助，林佳龍也指示研議安心國旅落幕後的接替方案。其中，外界關注的國旅補助是否延續，擬將於今年12月至明年1月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助，惟因觀光基金水位見底、紓困3.0結餘有限，設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等補助3條件，盼促使旅行社業者及導遊、領隊「有事做、有錢賺」。

由於過去團旅補助的成效，多集中在中南部及宜花東離島等縣市，據瞭解，為使北北基桃竹地區以招攬國際商務客為主的飯店旅宿業也能受益，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於2月8至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。

▲交通部擬於2月8至13日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。（圖／記者屠惠剛攝）

官員透露，該方案將鼓勵旅行社整合交通票券及住宿、餐飲推出套裝產品，以鼓勵民眾接長輩到北部住飯店、吃年夜飯過年為主，但飯店必須提出優惠方案，不得藉補助哄抬價格；而交通票券則因與壅塞時段路段反向，價格也有優惠空間，盼兼具「疏運分流」及「紓困振興」雙效，但詳細方案仍待交通部進一步研商後才底定。

此外，與會者轉述，林佳龍也指示觀光局、民航局，待中央疫情指揮中心核定「類出國2.0」防疫計畫後加速推動遊程；另為引導業者轉型升級，也將獎勵業者響應旅遊主題年、觀光圈、跨部會資源整合、百大小鎮深度旅遊、無障礙旅遊、以及環保署推動的綠色旅遊等項目的精緻旅遊，亦盼各部會及地方政府，提出振興產業的加碼方案。

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