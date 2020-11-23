民眾赴秋鬥遊行前遭警關切？　陳家欽澄清：出於善意

▲2020秋鬥大遊行。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊蕓／台北報導

秋鬥遊行昨天落幕，但傳出在遊行前，雲林有民眾接獲警方關切，詢問是否要上凱道遊行，引發國民黨立委陳玉珍質疑侵犯人民的集會遊行自由。對此，警政署長陳家欽表示「是出於善意」，警方基於保護及維護社會秩序，且需評估要加派多少名警力，「我們尊重人民的集會遊行，同仁沒有惡意。」

陳玉珍指出，有報導指出豬農北上參加遊行遭關切，有雲林豬農說，19日下午接到警方電話，詢問「你是不是要上凱道？」，而警方不僅致電關切，還有警察到家裡來，過去從來不會有警察來巡邏，詢問警政署長陳家欽是怎麼回事。

陳家欽表示，雲林縣警局已對外說明了，「是出於善意」，陳玉珍再質疑「你們是要護送他們北上嗎？」陳家欽說，當然出於保護，警方要維護社會秩序，且民眾從其他縣市到台北市來遊行，也要讓台北市警察局知道有多少人要來，評估需要派幾名警力，「我們尊重人民的集會遊行，同仁沒有惡意。」

陳玉珍追問，所以不止雲林民眾遭警方關心，其他縣市警察局也有做相同動作？陳家欽則說，因為這個是全國性的遊行，主要是希望台北市動用的警力不要太多也不要太少，「這個不必我們下令，本來就是這樣做。」

陳玉珍質疑，這樣的關切行為已經侵犯人民的集會遊行自由，直呼「我們說以前有警備總部，沒想到現在警政署還在對人民做這樣的行為，真的讓人民覺得很恐怖」。陳家欽表示，警方並沒有不讓他來遊行，他也強調，這本來就是過去以來，我們都要去掌握的，不然怎麼調派警力。

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