圖／藍白動員參加秋鬥「反萊豬」　湧5萬人響應擠爆凱道

記者楊蕓、袁茵／台北報導

2020秋鬥遊行22日下午登場，今年以「反萊豬、反雙標、反黨國」為主軸，遊行隊伍行經立法院、行政院，最後終點為民進黨部，主辦單位預估，現場約5萬人參與。

▲2020秋鬥遊行， 主辦單位預估約5萬人參與 。（圖／記者李毓康攝）

為反對萊豬進口，國民黨今年首度組隊參加，包括藍營大老前總統馬英九、前黨主席吳敦義、前國民黨主席朱立倫都出席致詞。馬英九痛批，什麼樣的政府不顧6成民眾反對、不與部會和國會討論，以及不管豬農生計，強行開放萊豬，就是一黨專政、一人獨裁的蔡英文政府！

▲馬英九參加秋鬥 。（圖／記者李毓康攝）

江啟臣表示，只剩下39天大家就要準備吃萊豬，但政府從8月28日後就開始不甩民眾，也不接受監督，只有鴨霸，國民黨團在立院擋了100多天，要求蔡政府應提出配套，至今也都沒清楚說明，他以國民黨黨主席身份，邀請蔡英文出來做一場理性的電視辯論。

國民黨隊伍中午開始於自由廣場前聚集，至下午1點，現場宣佈突破1萬人。

▲馬英九與江啟臣、朱立倫帶領國民黨隊伍前行 。（圖／記者李毓康攝）

民眾黨方面，黨主席柯文哲未到場，由秘書長謝立功領軍，與賴香玲、張其祿、高虹安、邱臣遠、蔡壁如等立委一起上街頭。謝立功表示，他們的訴求很簡單，就是源頭管理、明白標示，萊豬議題在這1、2個月備受民眾討論，政府都不願正面回覆，「有人說『睡覺的人是叫不醒的』，所以我們今天所有人站出來，就是要讓睡覺的蔡英文、蘇貞昌趕快醒一醒」，民眾黨中央預估，約號召3000名支持者走上凱道。

▼民眾黨隊伍。（圖／記者湯興漢攝）

下午1點30分，旺旺集團總裁蔡衍明現身凱道活動現場，不少民眾紛紛大喊「蔡董加油」，幫蔡衍明加油打氣。

遊行隊伍下午2時左右出發，行經立法院、行政院，最後來到民進黨部，不過，主辦單位下午4時30分左右宣佈活動結束，但仍有部分民眾持續鼓譟，有民眾邊高喊「蘇貞昌、蔡英文下台」，朝民進黨部丟擲雞蛋，還有情緒激動的民眾大力拉扯拒馬，警方不斷廣播呼籲民眾保持理性。

▲蔡衍明。（圖／記者余弦妙攝）

人潮散場期間，這時有民眾發現身形瘦弱、頭戴帽子、身穿黃色衣服與墨綠色外套的柯賜海站在民進黨黨部前方舉牌，痛批柯賜海是「台獨份子」，也質疑對方是來鬧場的，雙方一度發生推擠衝突，還有民眾打電話給119要叫救護車，將柯賜海送往醫院，最終柯賜海由2至3名警方帶離現場。

▼「抗議天王」柯賜海也現身秋鬥。（圖／記者湯興漢攝）

其他人也看了這些...

►國民黨動員秋鬥抗爭「已破1萬人」 14縣市首長齊聚反萊豬

►「反萊豬護健康」 朱立倫痛批民進黨：欺騙民眾

►馬英九轟「民進黨要人民吃萊豬」：一黨專政、一人獨裁的蔡政府

更多熱門新聞...

►「只剩39天就要吃到萊豬！」 江啟臣：邀請蔡英文來一場電視辯論

►參與秋鬥遭批「別想藉此洗白」 馬英九：我們有那麼多政策是錯的嗎？

►吳敦義籲蔡英文要「保有良心」：萊豬牛必須尊重國會審議

►振興一下我們的美麗