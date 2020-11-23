5萬人湧秋鬥反萊豬！　羅友志嘆：民進黨失去了「這個族群」

▲2020秋鬥遊行。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

今年訴求「反毒豬、反雙標、反黨國」的秋鬥遊行於22日登場，吸引5萬人參與。資深媒體人羅友志表示，民進黨得到「年輕人」的心，卻失去了「年輕爸媽」這個族群。

▲羅友志在秋鬥現場看到很多父母牽著小孩來遊行 。（圖／翻攝自臉書／羅友志 友話直說）

羅友志在臉書PO文分享秋鬥感想，稱民進黨或許得到「年輕人」的心，但是卻失去了「年輕爸媽」這個族群，在遊行現場發現，多的是30至35歲的父母親牽著4至10歲孩子。

當羅友志問「為什麼在疫情的時候，願意帶著小孩子出來跟人群在一起？」，大部分家長的回答是「我不想要孩子生長在有毒的環境...」，更令他訝異的是，本來以為這些孩子懵懵懂懂「跟著出來」，訪問他們卻每個人都知道「我不要有毒的豬啊...」。

羅友志認為，可見每個來自年輕爸媽的家庭成員，都是「有備而來」，早早在家庭教育裡面就給孩子正確觀念「現在，政府要給我們吃的東西，不再安全」。

羅友志接著表示，也許秋鬥沒有衝撞、沒有激情的晚會，但這群年輕爸媽默默在餐桌前的親子對話，這種力量可能正在蔓延「不相信政府」的火種。

▲秋鬥大遊行-終點。（圖／記者湯興漢攝）

今年的秋鬥大遊行22日下午4時30分左右落幕，現場超過50個來自勞工、環保、消費者、食安等團體參與。主辦單位提到，現場超過5萬人集結反對民進黨進口萊豬，而這場秋鬥是人民反抗毒豬的開端，12月立院如果表決通過，到時候會再號召人民上街頭。