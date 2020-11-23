傻逼家族開趴酒喝不夠　天真「開消毒洗手液猛灌」7人當場嗨斷氣！

▲俄羅斯一戶人家開派對，竟喝下甲醇消毒液。（圖／翻攝自РТБ）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情近期在歐美造成第二波爆發，不少國家又開始重視消毒防疫，卻沒想到出現離奇意外。俄羅斯日前一戶人家與親友在家開派對，因為氣氛、情緒高漲，一行人很快地就將準備的酒水喝光，但因為天氣冷不想出門，竟突發奇想的將還有69％甲醇的消毒洗手液直接打開喝，最後造成7人死亡。

根據英國《每日星報》報導，本月19日俄羅斯一戶人家，因為舉辦派對，開心暢飲一段時間之後，發現準備的酒水不夠多，現場就有人提到用來消毒手部的「消毒液」應該也是酒精做的，何不就當作酒水喝下。於是有9人天真的將消毒液當作伏特加的灌下肚，不久後出現中毒跡象。

其他人發現情況不對之後，立即報警求救，醫護人員抵達時，九人都已經意識模糊，因此將6人以醫療專機送往亞庫斯克的醫院急救。俄羅斯聯邦公共衛生監督機構Rospotrebnadzor指出，這起案例中其中7人的狀況相當嚴重，而經過急救確定只有2人被順利救回。

據悉，這戶人家所喝下的洗手消毒液，內含69％的甲醇，而誤飲甲醇很可能會造成失明、嘔吐、死亡等情況，當局也呼籲民眾，家中的工業酒精、消毒液跟飲用的酒水完全不同，因此千萬不要嘗試吞下肚，以免發生悲劇。