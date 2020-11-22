酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

▲俄羅斯一場派對中有9人誤飲了含有甲醇的消毒洗手液，導致7人死亡、2人嚴重昏迷。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／綜合報導

俄羅斯雅庫特（Yakutia）一個村莊19日傳出有9人誤飲了消毒洗手液而送醫，原因是派對上的酒喝完了，截至21日其中的7人已不治身亡，另外2人仍躺在加護病房中昏迷。經化學分析，這款消毒劑含有69%的甲醇，並在疫情期間作為洗手液販售，俄羅斯當局警告民眾不要拿來飲用。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，有9位年齡介於27歲到69歲的民眾參加於塔特京斯基區（Tattinsky District）農村舉辦的派對，因為當時酒都喝完了，所以他們便拿出在疫情期間用來消毒的洗手液，起初僅3人死亡，包含1名41歲女性以及27歲與59歲的2名男性，其於6人被用醫療飛機送往地區首府雅庫茨克。

報導指出，另外3名分別為29歲、32歲與69歲的男性於送醫的一天後死亡，而21日又有1人被宣告不治身亡，9人中只剩下昏迷的2人仍在加護病房與病魔奮鬥。俄羅斯當局表示，即使尚不清楚是否涉及犯罪行為，刑事調查也已經啟動，並警告民眾不要飲用這種國內生產的消毒劑。

報導稱，監管機關補充，經化學分析發現其中含有69%甲醇成份，而這款消毒劑在新冠肺炎疫情流行期間被作為洗手液銷售。2016年在西伯利亞地區也曾發生一起集體甲醇中毒死亡的案件，當時一款芳香沐浴露標示含有可飲用乙醇，添加的卻是甲醇，因此導致78人死亡、120多人住院。

Seven people dead after drinking hand sanitiser at party in Russia https://t.co/ilelRAtMtJ pic.twitter.com/F45YrExrqU — Andy Vermaut (@AndyVermaut) November 22, 2020

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