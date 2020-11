酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

▲俄羅斯一場派對中有9人誤飲了含有甲醇的消毒洗手液,導致7人死亡、2人嚴重昏迷。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/綜合報導

俄羅斯雅庫特(Yakutia)一個村莊19日傳出有9人誤飲了消毒洗手液而送醫,原因是派對上的酒喝完了,截至21日其中的7人已不治身亡,另外2人仍躺在加護病房中昏迷。經化學分析,這款消毒劑含有69%的甲醇,並在疫情期間作為洗手液販售,俄羅斯當局警告民眾不要拿來飲用。

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導,有9位年齡介於27歲到69歲的民眾參加於塔特京斯基區(Tattinsky District)農村舉辦的派對,因為當時酒都喝完了,所以他們便拿出在疫情期間用來消毒的洗手液,起初僅3人死亡,包含1名41歲女性以及27歲與59歲的2名男性,其於6人被用醫療飛機送往地區首府雅庫茨克。

報導指出,另外3名分別為29歲、32歲與69歲的男性於送醫的一天後死亡,而21日又有1人被宣告不治身亡,9人中只剩下昏迷的2人仍在加護病房與病魔奮鬥。俄羅斯當局表示,即使尚不清楚是否涉及犯罪行為,刑事調查也已經啟動,並警告民眾不要飲用這種國內生產的消毒劑。

報導稱,監管機關補充,經化學分析發現其中含有69%甲醇成份,而這款消毒劑在新冠肺炎疫情流行期間被作為洗手液銷售。2016年在西伯利亞地區也曾發生一起集體甲醇中毒死亡的案件,當時一款芳香沐浴露標示含有可飲用乙醇,添加的卻是甲醇,因此導致78人死亡、120多人住院。

