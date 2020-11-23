「美國選制有問題！」　普丁：還沒準備好承認拜登勝選

▲俄羅斯總統普丁。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者湯子暘／綜合報導

俄羅斯總統普丁22日在電視訪談上公開表示，還沒準備好承認拜登當選美國總統，直到結果以「合法方式」得到確認、或共和黨認可為止，「無論美國人民信賴哪一位候選人，我們都會與他合作。但這樣的信心必須建立在大選勝利的結果上，需要反對黨也承認，需要合法的程序認證。」

根據《彭博社》報導，普丁說明此一舉動合乎正當程序，不會對美俄之間的關係有任何傷害，「沒什麼好損害的，反正關係早就毀了。」克里姆林宮的發言人此前發表過立場，「直到川普對選舉詐欺的訴訟結束前，俄方將不會正式承認拜登的勝選。」

談及選舉爭議，普丁指出，「無論對於我或其他人來說，美國選舉制度存在問題這點非常明顯。但他們是否要做出改變，是美國人民的問題。這取決於他們如何評估選舉的合法性，而這樣的合法性非常重要，人民對政治領導人的信任將取決於此。」

最近美俄關係日漸緊張，川普政府先後退出《開放天空條約》和《中程核飛彈條約》，並指責俄方頻繁違反過去簽訂的協議，「美國作為條約締約國盟友與夥伴，共同履行承諾與義務，但俄羅斯多年來一直以各種方式持續且公然違反條約。」

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。