他散步見滿地長髮　驚見「土下坐露頭女屍」…臉上挫傷揭生前垂死掙扎！

▲女屍被發現埋在郊外，呈現詭異「土下坐」狀態。（圖／翻攝自megapolisonline.ru）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯聖彼得堡Yuntolovo區，一名男子日前往樹林裡散步時，發現在叢林地內發現一顆女子頭顱，警方抵達現場後發現，女子的屍體是被埋在地底，呈現坐姿、雙腿交叉衣衫完整、口袋中有一條金項鍊，推測女子很可能是被活埋，但無法動彈，最後在無助與飢寒下死去。

綜合俄媒報導，該名男子在森林散步時，意外發現一具女屍，經過調查女子年約40歲，被發現時僅剩一顆頭顱露在地面上，原本以為是斷頭屍，警消獲報抵達現場後發現，女屍竟然是「完整狀態」。開挖之後發現，死者呈現坐姿在地底內，雙腿交叉、口袋有條金項鍊，頭部有些許挫傷。

警方表示，女子被發現時，只有頭部露在外面，推斷生前遭到活埋，但是因為手腳都被困住，所以動彈不得，臉上的傷口有可能是因為掙扎或是遭到動物啄食。目擊的男子表示，「死者一頭長髮散落，讓他有些好奇想了解『到底是什麼』，上前一看驚覺竟然是一個人」。

▲女屍頭髮散落，看起來驚悚。

此外，也有消息指出，女子很可能是遭到勒斃，但是確切的死因還需屍檢後才能確定。另外一項調查也指出，這樣的「埋葬」方式很可能跟某些宗教禮儀有關，類似古代處死另外一半的方式相符。

案情進入到調查階段，警方透露，死者約在7天前遭到掩埋，呼籲家中若有人失蹤，可以前往認屍，因為目前尚未能得知女子的國籍與身分。