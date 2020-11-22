攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

▲南韓政府宣布提升防疫層級，首爾弘大商圈幾無人潮、街道非常冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連續數日單日新增確診超過300多例，而首都圈則佔多數，專家研判南韓各地早已掀起第3波全國性大流行，為了能及時攔截病毒擴散、確保12月3日參與大學入學考試的高三生健康安全，防疫當局宣佈24日起將首都圈「社交距離防疫」從1.5階段提升至第2階段，屆時夜店必須停止營業、咖啡廳也只限外帶或外送服務。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部長朴淩厚（박능후）今（22）日下午召開中央災難安全對策本部會議，在例行記者會上表示，由於新冠肺炎急速擴散，因此從24日起首都圈（首爾、京畿道、仁川）防疫層級將提升至第2階段，光州與全羅南北道提升至1.5階段。

會議指出，南韓基本傳染數（Basic reproduction number）超過1，各地的家族親友聚會、職場等日常生活中已掀起大大小小的零星群聚感染，因此短期內傳出新增確診者的機率相當高。

▲南韓保健福祉部長朴淩厚深思熟慮後，決定提升首都圈防疫層級。（圖／達志影像）

報導指出，隨著防疫層級提升，將會為自營業者帶來不小層面上的打擊，如酒吧、包廂式酒店、老年舞廳、卡啦OK等將會限制入場人數、甚至被迫暫時停止營業。

據悉，截至22日0時為止，南韓防疫當局22日上午9時30分共通報330起新增病例，其中302例為境內感染、28例為境外移入，目前南韓共累計30733例確診、505例死亡。

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