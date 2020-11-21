病毒全面擴散！南韓新冠「累計確診破3萬」...延世大學陷群聚感染

▲南韓首爾明洞舉辦燈節，卻受疫情影響而顯得冷清。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，全國各地的校園、補習班、職場、小規模親友聚會、宗教設施、醫療院所等場所不斷傳出零星群聚感染，感染途徑滲透民眾日常生活，專家預估恐早已掀起「N次感染」的第3波全國性大流行。

根據《韓聯社》報導，截至21日0時為止，南韓防疫當局21日上午9時30分共通報386起新增病例，其中361例為境內感染、25例為境外移入，目前南韓共累計30403例確診、503例死亡。

繼18日新增313起病例、19日新增343例、20日新增363例，今（21）日更飆破386例，直逼400例大關，而累計總確診數已突破3萬，累計死亡人數也超過500人。即便南韓政府已提升「社交距離防疫」層級至1.5階段，仍未顯成效，且單日新增確診不減反增，因此研擬提升疫情最嚴峻的首都圈防疫層級至第2階段。

▲首爾延世大學傳出群聚感染案例。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增262例（首爾佔154例、京畿道佔86例、仁川22例）；忠清南道新增19例；全羅南道新增18例；江原道新增14例；全羅北道新增13例；慶尚南道新增11例；慶尚北道新增8例；釜山新增7例；光州新增6例；大田、蔚山、忠清北道各新增1例。

從首都圈主要的群聚感染案來看，首爾市銅雀區鷺梁津教職人員聘用考試補習班累計32例；首爾市西大門區延世大學學生聚會累計19例；首爾市東大門區某高中累計9例；首爾市道峰區佛教寺院青蓮寺（청련사）累計29例；京畿道安山市某游泳池累計17例；仁川南洞區家族親友聚會累計40例。

而從其他地區的群聚感染案來看，忠清南道牙山市鮮文大學累計14例；慶尚南道昌原市某社交聚會累計23例；慶尚南道河東郡某國中累計26例；全羅北道益山市圓光大學醫院累計11例；江原道鐵原郡某殘疾人士療養院累計40例；光州全南大學醫院累計46例。

▲隨著延世大學傳出確診案例，鄰近的西江大學、弘益大學恐將受到波及。（圖／達志影像）

首都圈疫情愈趨嚴峻，其中延世大學驚傳群聚感染案例，以其學區為中心發展的新村商圈昨（20）日在晚上8時以後人潮大減，原本因街頭藝人表演而聚集大批人潮的現代百貨U-PLEX前的廣場顯得冷清，而聚集各種烤肉餐廳、生魚片餐廳、酒吧的巷弄，也幾無人群經過，使餐廳內的桌椅空得只剩下「維持社交距離」的標語，因此店家早早關門停止營業。

而一旁的弘益大學（弘大）則未傳出確診案例，因此人潮反而聚集於此，與新村的冷清呈現明顯對比，街上擠滿欲尋歡、飲酒消愁的人潮，夜店與酒吧播放著吵雜的音樂，甚至有酒吧每桌的距離僅不到1公尺，不過皆設有隔板。

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