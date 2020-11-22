　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」伸手扯下　尷尬指數爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（圖／翻攝自推特）

▲阿嬤走進孫子的房間借一雙襪子穿，豈料穿在腳上的根本就不是襪子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

為了解決生理需求，許多人都會購買情趣用品自行「DIY」，不過這種私人物品務必要收拾好，日前就有名男子分享，自己的「玩具」被家人發現的尷尬情況，讓網友忍不住直呼：「天啊！一輩子會有陰影」。

日本一名男網友在推特發文透露，先前阿嬤表示腳有點冷，便走進他的房間借一雙襪子穿，男網友起初沒多想，過了一陣子才發現不對勁，急忙衝進房間一看，發現阿嬤穿在腳上的根本就不是襪子。

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「DIY玩具」　網笑：一輩子陰影

原來，這雙粉色物品是情趣玩具「飛機杯」，男網友尷尬解釋，這個東西不具有保暖作用，才終於說服阿嬤脫下，讓他不禁尷尬感嘆：「活了21年，沒想到有天我會從阿嬤的腳上拉下飛機杯」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「你一次買了2個，也不能怪阿嬤會誤會啊」、「阿嬤是在做實驗，看看材質夠不夠柔軟」、「快去買溫暖的襪子給阿嬤吧，不然下次又會被拿走喔」、「你應該不敢再用了，還是把襪子讓給阿嬤吧」。

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「DIY玩具」　網笑：一輩子陰影

延伸閱讀
22歲女不孕遭公婆「棍棒狂抽軟禁」！死前只剩30公斤　爸見不到人含恨亡
聚會喝太嗨！大夥豪飲「69%消毒酒精」　7人全中毒丟小命
地下捐精交易揭密！「精主真槍上陣」原始方法曝光　他逞慾完爽賺8萬

ET快訊
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美近1220萬例確診！「最快接種疫苗」時間曝光　美官員：95％有效

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」伸手扯下　尷尬指數爆

操作無人機「看熱鬧」慘撞警用直升機　他面臨1年有期徒刑

酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

越獄逃亡！囚犯挾車狂飆…下秒「離奇自撞路樹」　5人當場慘死

19歲長腿變性正妹遭路人痛毆　委屈PO爆血照：我也是正常女孩

攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

美近1220萬例確診！「最快接種疫苗」時間曝光　美官員：95％有效

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」伸手扯下　尷尬指數爆

操作無人機「看熱鬧」慘撞警用直升機　他面臨1年有期徒刑

酒提早喝光！俄派對上集體暢飲「消毒洗手液」　甲醇中毒釀7死

越獄逃亡！囚犯挾車狂飆…下秒「離奇自撞路樹」　5人當場慘死

19歲長腿變性正妹遭路人痛毆　委屈PO爆血照：我也是正常女孩

攔截新冠病毒！南韓政府宣布提升首都圈「防疫層級」：夜店禁營業

美近1220萬例確診！「最快接種疫苗」時間曝光　美官員：95％有效

快訊／宜蘭近海清晨規模3.6極淺層地震　最大震度3級

拜登幕僚：就職典禮可能因疫情縮減規模

美艦貝瑞號通過台海　指揮官稱「確保各國航行自由」

G20峰會公報：確保全球公平取得冠狀病毒疫苗

美國政府宣布　正式退出《開放天空條約》

為搶「小魔女DoReMi」最後一日滿額禮　粉絲擠爆新光三越上演排隊戰

不爽抽煙遭醉客巴頭引混戰　9人不顧踩到狗屎瘋狂互K...警到場全GG

SBL／陳世念重返台啤主因　閻家驊：危機時刻可穩陣腳

高雄男偷吃夜市正妹老闆！正宮心軟1句話道別…慘賠60萬元

橘貓邊吃飼料邊「譙髒話」！　奴才無奈：到底好不好吃...

國際熱門新聞

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

2個月新機通話爆炸　焦黑慘狀曝

17歲妹首捐血卻賠上右手！「插錯血管」釀禍

睡夢大叔遭鬣狗拖下床　「頭、殘肢」全被叼進森林啃食！

喝了3瓶酒壯陽！40歲男「金槍不倒30hrs 」

台灣「平行時空」吸引外籍專業人士

超傻眼！南韓最年輕「天才圍棋少女」AI作弊贏比賽

面試千萬別忽略細節…他才剛到5分鐘馬上OUT！

普丁爆「罹癌＋帕金森氏症」　1月宣布權力轉交名單

19歲變性正妹慘遭痛毆　委屈PO爆血照：我是正常女孩

酒喝光了…集體暢飲「消毒液」　俄國7死2昏迷

終破25年懸案！絕症男將死　投案認槍斃棄屍路人

美政府正式退出《開放天空條約》

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍新冷戰

更多熱門

相關新聞

提升防疫層級！南韓政府下重手：夜店禁營業

提升防疫層級！南韓政府下重手：夜店禁營業

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，連續數日單日新增確診超過300多例，而首都圈則佔多數，專家研判南韓各地早已掀起第3波全國性大流行，為了能及時攔截病毒擴散、確保12月3日參與大學入學考試的高三生健康安全，防疫當局宣佈24日起將首都圈「社交距離防疫」從1.5階段提升至第2階段，屆時夜店必須停止營業、咖啡廳也只限外帶或外送服務。

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍新冷戰

中國外長王毅下周訪韓！拉攏南韓突圍新冷戰

日本新增2596例創新高...旅遊復興計畫急喊卡

日本新增2596例創新高...旅遊復興計畫急喊卡

南韓議員稱「金正恩出席東奧」　慘遭日本回嗆！

南韓議員稱「金正恩出席東奧」　慘遭日本回嗆！

新冠疫情延燒！南韓日增330例　補習街爆群聚感染

新冠疫情延燒！南韓日增330例　補習街爆群聚感染

關鍵字：

周刊王日韓要聞襪子飛機杯

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

三菱決戰保時捷　國道尬車4連撞

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

星巴克限時「買一送一」又來了

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

翁釣到「插4支箭烏龜」　75億身價嚇壞眾人

金鐘鍍金主持人存這檔金融股　6年資產翻1倍

鹽酥雞「半袋臭酸」！店員冷回：掰掰

27歲女放鳥面試官！隔天狂飆髒話大暴走

謝金燕拿掉假睫毛、放大片　逆齡美顏驚呆粉

隨時都想要！健身男被女友罵變態

給老公千鈔自助洗車「錢包剩200」

他攔我3次！男抓闖紅燈騎士反被刺殺

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面