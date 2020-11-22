阿嬤腳冷借襪穿！孫一看崩潰是「玩具」伸手扯下　尷尬指數爆

▲阿嬤走進孫子的房間借一雙襪子穿，豈料穿在腳上的根本就不是襪子。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

為了解決生理需求，許多人都會購買情趣用品自行「DIY」，不過這種私人物品務必要收拾好，日前就有名男子分享，自己的「玩具」被家人發現的尷尬情況，讓網友忍不住直呼：「天啊！一輩子會有陰影」。

日本一名男網友在推特發文透露，先前阿嬤表示腳有點冷，便走進他的房間借一雙襪子穿，男網友起初沒多想，過了一陣子才發現不對勁，急忙衝進房間一看，發現阿嬤穿在腳上的根本就不是襪子。

原來，這雙粉色物品是情趣玩具「飛機杯」，男網友尷尬解釋，這個東西不具有保暖作用，才終於說服阿嬤脫下，讓他不禁尷尬感嘆：「活了21年，沒想到有天我會從阿嬤的腳上拉下飛機杯」。

貼文曝光後，網友紛紛留言笑說，「你一次買了2個，也不能怪阿嬤會誤會啊」、「阿嬤是在做實驗，看看材質夠不夠柔軟」、「快去買溫暖的襪子給阿嬤吧，不然下次又會被拿走喔」、「你應該不敢再用了，還是把襪子讓給阿嬤吧」。

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