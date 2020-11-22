女兒突喊「妳幹嘛」衝進廚房　下秒母女害怕互看沉默：我沒說話啊

▲原PO在家中聽到怪異聲音。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽分享和女兒在家中發生的怪事，「她聽到我的聲音在廚房，我聽到是她的聲音在客廳，到底⋯是誰啊？」結果許多人紛紛分享類似經驗，直呼「 一模一樣的情形！」

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，在廚房熱牛肉湯，突然聽到在客廳看電視的女兒緊急喊「妳幹嘛、妳幹嘛」，「我才剛要出去問什麼事，女兒就衝進來問我怎麼了？」

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「我說不是妳在喊嗎？」原PO表示，女兒說聽到自己在喊才跑進來看，以為燙到還是怎麼了，「但…我聽到的是女兒在喊，我們互看很久，彼此很害怕地說我沒說話啊！她聽到我的聲音在廚房，我聽到是她的聲音在客廳，到底⋯是誰啊？」

▼不少人分享自身經驗。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

對此，有網友留言，「別太緊張，真的還是覺得毛！白天的話自己做淨化，然後地基主記得要拜唷！有家神或是祖先的話，可以向祂們詢問一下，就知道有什麼事了。」原PO回，「好的，我們家是沒拜神明跟祖先，但我會去廟裡拜拜問一下，比較安心。」

一名網友則說，「 一模一樣的情形，我以前在外面租房子也遇過，我室友聽到我叫她，而我聽到她叫我。」另一人回憶類似經驗，「我小時候放學在客廳看電視時，也聽到一個女生聲音跟我說『坐過去一點，妳擋到電視了』，嚇得我立刻關電視衝到我爸房間。我爸還被我嚇到問我怎麼了。家裡那時只有我跟我爸在而已。」

有人留言，「這種情形有當兵的人應該都會碰到，站哨在『度估』的時候，會突然聽到有人在旁邊喊『起來』 。驚醒後發現旁邊都沒人，然後不久就會看到查哨的人走過來…」